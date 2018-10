Unterföhring (ots) -- Der etwas andere Jahresrückblick mit Thomas Hermanns und Gästenbei der "Thomas Hermanns Show - Our crazy year" am 13. Dezemberum 21.05 Uhr auf Sky 1- Neue Staffel "Quatsch Comedy Club" exklusiv ab 31. Januar um20.15 Uhr auf Sky 1- 16 neue und zwei Best Of Episoden mit hochkarätigen Moderatorenund den besten Comedians Deutschlands- Unter anderem mit dabei: Ilka Bessin, Lisa Feller, FaisalKawusi, Johann König, Michael Mittermeier, Chris Tall sowie KayaYanar- Grüne Showproduktion: Weniger CO2-Emissionen und keinEinwegplastik22. Oktober 2018 - Nach dem großen Erfolg der Jubiläumsstaffel des"Quatsch Comedy Clubs" zum 25-jährigen Bestehen und der Auszeichnungmit dem Bayerischen Fernsehpreis, geht die Sendung am 31. Januar um20.15 Uhr auf Sky 1 in die nächste Runde. Doch bevor die neue Staffelim Januar startet, präsentiert der Gastgeber am Donnerstag, 13.Dezember um 21.05 Uhr in der "Thomas Hermanns Show - Our crazy year"seinen etwas anderen Jahresrückblick. Er lässt gemeinsam mitModeratorin Charlotte Würdig ("X Factor"), Schauspieler NicholasOfczarek (u.a. "Der Pass" und "Tatort") , Schauspieler und YouTuberFiras Alshater und Entertainerin Gayle Tufts sowie weiteren Gästendas vergangene Jahr Revue passieren."Ich freue mich sehr, dass Sky nicht nur meiner erfolgreichstenShow, dem 'Quatsch Comedy Club' ein neues Zuhause gegeben hat,sondern auch mit mir allein das Thema 'Talk ohne Tabus, Spaß ohneHemmungen und Tanzen ohne Grund' bearbeitet. Meine Form vonEntertainment hat beim medialen Dating den perfekten Partnergefunden!" so Thomas Hermanns.Beim "Quatsch Comedy Club" stehen erneut verschiedene Stars derdeutschen Comedy-Branche wie zum Beispiel Ilka Bessin, Lisa Feller,Faisal Kawusi, Johann König, Michael Mittermeier, Chris Tall und KayaYanar sowie Newcomer wie Felix Lohbrecht, Herr Schröder und TuttyTran auf der Bühne. Und natürlich ist auch Format-Erfinder ThomasHermanns wieder in jeder Folge mit dabei. Sowohl die Produktion des"Quatsch Comedy Clubs", als auch von "Thomas Hermanns Show" werdengrün und damit umweltschonend realisiert. Unter anderem wurde am Setweitestgehend auf Einwegplastik verzichtet, bei der Studiobeleuchtungauf LEDs gesetzt und die Reisen der Künstler wurden größtenteils mitder Bahn realisiert.Christian Asanger, Vice President Entertainment Channels bei SkyDeutschland: "Mehr Quatsch gab's im Club noch nie: mehr Newcomer,mehr Frauen, mehr Stand Up Vielfalt. Neben unserer Talentschmiedelegen wir in einer Folge den Fokus auch auf Österreich. Außerdemsetzen wir bei der Produktion vor und hinter der Kamera aufNachhaltigkeit und Umweltschutz".Die 18 jeweils halbstündigen Episoden sind ab 31. Januar um 20.15Uhr in Doppelfolgen exklusiv auf Sky 1 zu sehen sowie über Sky OnDemand, Sky Go und Sky Ticket abrufbar.Über "Quatsch Comedy Club":In Thomas Hermanns' "Quatsch Comedy Club" geben sich die Stars undNeuentdeckungen der deutschen Comedyszene das Mikrofon in die Hand.Seit über 25 Jahren auf der Bühne und im TV ist der "Quatsch ComedyClub" die erfolgreichste und langlebigste Comedyshow Deutschlands.1992 importierte Thomas Hermanns das Unterhaltungsformat derStand-Up-Comedy aus dem angloamerikanischen Raum nach Deutschland undbegründete so den Comedytrend, der sich bis heute in zahlreichen TV-und Bühnenshows wiederspiegelt. Er etablierte die Stand-Up-Comedy inDeutschland und gab so Comedians wie Michael Mittermeier oder Cindyaus Marzahn eine Bühne, auf der sie ihre Karrieren begannen. Der"Quatsch Comedy Club" ist der erste Comedy Club Deutschlands. MitStandorten in Berlin, Hamburg, Düsseldorf und Stuttgart ist der"Quatsch Comedy Club" das Urgestein der deutschen Comedy-Industrie,Trendsetter, Nachwuchsförderer und eine feste Größe der DeutschenEntertainment-Landschaft. Originaltitel: "Quatsch Comedy Club",Deutschland, Show, 18 Episoden als Doppelfolgen je ca. 30 Minuten, D2018.Über "Sky Ocean Rescue":Pro Sekunde gelangen etwa 250 Kilogramm Plastik in die Meere. NachExperteneinschätzungen werden im Jahr 2050 mehr Plastikteile inunseren Ozeanen schwimmen, als Fische. Als führendesEntertainment-Unternehmen in Europa will Sky seine Stimme undReichweite nutzen, um die Menschen zum Umweltschutz zu motivieren undselbst dazu beitragen, die Meere zu schützen. Dafür hat sich Skyverpflichtet, bis 2020 das gesamte Einweg-Plastik aus seinem Betriebzu entfernen und eine Partnerschaft mit dem WWF zur Wahrung derMeeresschutzgebiete einzugehen. Zusätzlich wurde Sky Ocean Venturesgegründet, ein Innovationsfonds zur Finanzierung von Technologien zurBeseitigung von Einweg-Plastik aus Lieferketten. Mehr auf:https://www.skyoceanrescue.deÜber Sky 1:Der Entertainmentsender Sky 1 zeigt in Deutschland und Österreicheine ebenso unterhaltende wie hochwertige Mischung aus exklusivenShowformaten und hochkarätigen Serien. Das Programm besteht sowohlaus eigenproduzierten Shows und Serien als auch aus großartigeninternationalen Serienproduktionen. Über Kabel, Satellit und IPTVsteht Sky 1 in SD als Teil des Sky Starter Pakets allen Sky Kundenzur Verfügung, in HD ist der Sender im Sky Entertainment Paketerhältlich. 