Mehr Profit mit Immobilien: Vonovia-Aktie liefert solide Zahlen plus Dividendenerhöhung

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Immobilien können wahre Geldmaschinen sein. Das weiß auch Europas führendes privates Wohnungsunternehmen Vonovia (WKN:A1ML7J). In seinem Besitz befinden sich rund 396.000 Wohnungen mit einem Gesamtwert von circa 44,2 Mrd. Euro. Sie sind auf alle attraktiven Regionen in Deutschland, Österreich und auch Schweden verteilt. Und mit diesem Portfolio lässt sich anscheinend prächtig Geld verdienen.

Die guten Zahlen sprechen für sich

Bei Immobilienfirmen ist eine der wichtigsten Kennzahlen die FFO 1 (Funds From Operations 1). Sie weist das operative Ergebnis nach Zinsen und Steuern aus und stieg bei Vonovia im Jahr 2018 um 15,8 % auf 1,07 Mrd. Euro. Damit wurde erstmals in der Firmengeschichte die Milliardenmarke übersprungen. Verantwortlich für diese Entwicklung waren vor allem die Zukäufe von Victoria Park in Schweden und BUWOG in Österreich. Auch weitere Investitionen in den Bestand trugen zum positiven Geschäftsergebnis bei.

Auch die Mieteinnahmen sind im Berichtszeitraum mit einer Erhöhung von 13,5 % signifikant auf 1,9 Mrd. Euro angestiegen. Der sehr niedrige Leerstand von 2,4 % zeigt uns, dass der Wohnungsbestand nahezu komplett vermietet ist. Eine marktbedingte Steigerung der Mieten von 1,3 % konnte so voll durchschlagen. Weiterhin investierte der Konzern sowohl in die Gebäude als auch in Neubau und Aufstockung von Häusern. Dies alles wirkte sich, wie wir sehen können, sehr positiv auf die Mieteinnahmen aus.

Und es gibt noch etwas, was das Unternehmen für uns Investoren sehr interessant macht. Es ist die Dividendenhistorie von Vonovia, die hier wie aus dem Bilderbuch daherkommt. Für das Geschäftsjahr 2018 soll eine Dividende von 1,44 Euro pro Aktie fließen. Das entspricht einer Steigerung von 9,09 % gegenüber dem Vorjahr. Und dies ist schon die fünfte Anhebung in Folge. Seit der ersten Ausschüttung im Jahr 2013, damals gab es 67 Cent pro Aktie, wurde die Dividende bis jetzt jedes Jahr erhöht. Sie hat sich seither, mit einer Gesamtsteigerung von insgesamt 114,92 %, mehr als verdoppelt!

Der Immobilienboom hält weiter an

In Zeiten des Wohnungsmangels sind die Aussichten für Immobilienunternehmen mehr als rosig. Denn durch den Neubau von Wohnungen kann man genau dort Abhilfe schaffen. Allein Vonovia möchte in diesem Jahr rund 2.700 Wohnungen bauen. Da die Nachfrage nach Wohnraum in den Ballungsgebieten aber nach wie vor das Angebot übertrifft, erscheint uns dies natürlich nicht gerade viel. Aber es wird Vonovia auf jeden Fall helfen, eine feste Größe im Markt zu bleiben und die Mieteinnahmen weiter zu erhöhen.

Was also schlimm für die Mieter ist, bedeutet für Vonovia und andere Unternehmen aus der Branche, wie zum Beispiel die Firma TAG (WKN:830350), auf Jahre gesicherte und hohe Mieteinnahmen. Solange es nicht genügend bezahlbaren Wohnraum in Deutschland gibt, können die Mieten weiter auf dem ja jetzt schon hohen Niveau gehalten, wenn nicht sogar noch gesteigert werden.

„Im Schnitt erhöhte Vonovia 2018 nach Modernisierungen die Mieten um circa 1,50 Euro pro Quadratmeter“, heißt es in der Pressemitteilung zum Jahresergebnis. Das erscheint auf den ersten Blick nicht viel. Dennoch musste Vonovia zusätzliche Mitarbeiter einstellen, die gemeinsam mit denjenigen Mietern, die sich die Miete nach einer Modernisierung nicht mehr leisten können, nach einer Lösung suchen. Aber Vonovia profitiert von den Modernisierungen auf jeden Fall gleich doppelt. Zum einen wegen der jetzt höheren Mieten und zum anderen, weil die modernisierten Wohnungen natürlich auch im Wert steigen sollten.

Der Ausblick für die Vonovia-Aktie bleibt positiv

Seit Vonovia im Jahr 2013, damals noch unter dem Namen Deutsche Annington Immobilien SE, an die Börse ging, kennt sie nur eine Richtung. Und zwar die nach oben. Sie hat nach Bekanntgabe der Geschäftszahlen für 2018 weiter zugelegt und notiert derzeit bei einem Kurs von 45,49 Euro (08.03.2019). Interessant bei Vonovia ist außerdem die aktuell recht gute Dividendenrendite von 3,17 %. Und hier können wir bestimmt noch mit weiteren Steigerungen in den nächsten Jahren rechnen.

Die Aktie von Vonovia konnte bis jetzt überzeugen und es sieht nicht danach aus, dass die Erfolgsstory ein jähes Ende findet. Ganz im Gegenteil. Wer weiterhin Immobilien als eine gute Investition ansieht, selbst aber keine eigene erwerben will, kann sich mit Vonovia einen der Top-Werte aus diesem Bereich ins Depot legen.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2019 Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2019. The Motley Fool Analysten geben ein starkes Kaufsignal! Du könntest ebenfalls davon profitieren … Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt. Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Andre Kulpa besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2019