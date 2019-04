"Mehr Power für Ihr Business": Ford bietet ab dem 6. Mai 2019 bei den sportlichen ST- und ST-Line-Modellen besonders attraktive Finanzierungskonditionen für gewerbliche Nutzer (FOTO)

Köln (ots) -- 0%-Finanzierung bei bis zu 48 Monaten Laufzeit auf Grundlagebesonders attraktiver Aktionsraten1)- Solider Start ins Flottenjahr 2019, erfolgreiche GewerbewochenNach einem stabilen Start ins Flottenjahr und erfolgreichenGewerbewochen zielt Ford ab dem 6. Mai 2019 auf einen besonderenAspekt bei gewerblichen Kunden ab: Im Rahmen derBusiness-Power-Aktion bietet das Kölner Unternehmen gemeinsam mit derFord Bank gewerblichen Nutzern für alle sportlichen ST- undST-Line-Modelle eine 0%-Finanzierung bei Laufzeiten bis zu 48 Monatenzu besonders attraktiven Aktionsraten an.1) So steht dem gewerblichenKundenkreis zum Beispiel der Ford Kuga ST-Line für eine monatlicheFinanzierungsrate ab EUR 149,- zur Verfügung.1)"Wir sind überzeugt davon, dass unsere Business-Power-Aktion beiunseren Kunden auf große Zustimmung stoßen wird", sagt Claudia Vogt,Direktorin Gewerbe- und Großkundengeschäft der Ford-Werke GmbH. "Inden vergangenen Jahren haben wir bei den Gewerbekunden eine immergrößere Hinwendung zu den hohen Ausstattungslinien festgestellt, diesich gerade in den sportlichen ST-Line-Modellen manifestiert: So lagzum Beispiel die Ausstattung ST-Line bei den 2018 in Deutschlandgewerblich zugelassenen Kugas bei einem Anteil von über 43 Prozent.Dies zeigt uns eindeutig, dass Unternehmer ihre Firma gerne inemotionaleren Fahrzeugen repräsentiert sehen wollen - und dass auchFahrspaß ein wichtiges Kriterium bei der Wahl von Firmenfahrzeugenist."Weiterführende Detailinformationen zu der FordBusiness-Power-Aktion und den weiteren Angeboten für Gewerbe- undFlottenkunden inklusive konkreter Beispielberechnungen2) sind abBeginn des Aktionszeitraumes auf der Websitewww.ford.de/business-power zu finden.Solider Start ins Ford-Flottenjahr 2019 - erfolgreicheGewerbewochenIm ersten Quartal 2019 zeigte Ford im Flottenmarkt eine solidePerformance. Mit rund 6,5 Prozent mehr Zulassungen als imVergleichzeitraum 2018 wuchs das Volumen in etwa auf Marktniveau undsorgte für einen stabilen Flottenmarktanteil von 7,6 Prozent.Parallel dazu erfreuten sich die Ford Gewerbewochen in diesemFrühjahr einer sehr guten Kundenakzeptanz. Claudia Vogt: "Das ersteQuartal 2019 hat gezeigt, dass die Ford Gewerbewochen als Klassikeram Markt eine sehr hohe Relevanz haben. Dies ist für uns an der Zahlder dabei gezeichneten Verträge ablesbar, die eine gute Perspektivefür weiteren Zuwachs im nächsten Quartal bieten. Gleichzeitig freuenwir uns sehr, zukünftig bei der Polizei NRW auch unsere Kompetenz beiGroßflotten mit speziellem Einsatzspektrum zu unterstreichen." DasLandesinnenministerium Nordrhein-Westfalen hatte erst jüngstvermeldet, zukünftig den Ford S-MAX als Funkstreifenwageneinzusetzen. Der entsprechende Rahmenvertrag deckt ein Volumen vonbis zu 1.200 Einheiten ab.1) Ein Finanzierungsangebot der Ford Bank GmbH,Josef-Lammerting-Allee 24-34, 50933 Köln, erhältlich als KlassischeFinanzierung, Systemfinanzierung und Ford Auswahl-Finanzierung.Angebot gilt für noch nicht zugelassene, für das jeweiligeZinsangebot berechtigte neue Ford Pkw bei verbindlicherKundenbestellung und Abschluss eines Darlehensvertrages und nur fürGewerbekunden (ausgeschlossen sind Großkunden mit Ford Rahmenabkommensowie gewerbliche Sonderabnehmer wie z. B. Taxi, Fahrschulen,Behörden). Das Angebot stellt das repräsentative Beispiel nach § 6aPreisangabenverordnung dar. Z. B. der Ford Kuga ST-Line,1,5-l-EcoBoost-Motor mit 110 kW (150 PS), 6-Gang-Schaltgetriebe,4x2-Frontantrieb*, inklusive Metallic-Lackierung und auf Basis einesAktionspreises von EUR 26.473,50 brutto (EUR 22.246,64 netto) zzgl.Überführungskosten, Ford Auswahl-Finanzierung, Laufzeit 48 Monate,Gesamtlaufleistung 40.000 km, Anzahlung EUR 4.226,86,Nettodarlehensbetrag EUR 22.246,64, Sollzinssatz (fest) p. a. 0,00 %,effektiver Jahreszins 0,00 %, Gesamtdarlehensbetrag EUR 22.246,64, 47monatliche Raten je EUR 149,-, Restrate EUR 15.243,64. Details beiallen teilnehmenden Ford Partnern.2) Beispielberechnungen auf www.ford.de/business-power stellenrepräsentative Beispiele nach § 6a Preisangabenverordnung dar.* Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach § 2 Nrn. 5, 6, 6aPkw-EnVKV in der jeweils geltenden Fassung): Ford Kuga ST-Line**,1,5-l-EcoBoost-Motor mit 110 kW (150 PS), 6-Gang-Schaltgetriebe,4x2-Frontantrieb: 9,1 (innerorts), 6,2 (außerorts), 7,2 (kombiniert);CO2-Emissionen: 164 g/km (kombiniert), CO2-Effizienzklasse C.** Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenenMessverfahren (§ 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltendenFassung) ermittelt.Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach demweltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichteNutzfahrzeuge (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP),einem neuen, realistischeren Prüfverfahren zur Messung desKraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen typgenehmigt. Seit dem 1.September 2018 hat das WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ)ersetzt. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach demWLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte invielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen.Die angegebenen Werte dieses Fahrzeugtyps wurden bereits anhanddes neuen WLTP-Testzyklus ermittelt und zu Vergleichszweckenzurückgerechnet. Bitte beachten Sie, dass für CO2-Ausstoß-basierteSteuern oder Abgaben seit dem 1.September 2018 die nach WLTPermittelten Werte als Berechnungsgrundlage herangezogen werden. Daherkönnen für die Bemessung solcher Steuern und Abgaben andere Werte alsdie hier angegebenen gelten.Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug undsind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen alleinVergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Hinweisnach Richtlinie 1999/94/EG: Der Kraftstoffverbrauch und dieCO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizientenAusnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auchvom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst.CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortlicheTreibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellenKraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionenneuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über denKraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuerPersonenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellenund bei http://www.dat.de/ unentgeltlich erhältlich ist. Für weitereInformationen siehe Pkw-EnVKV-Verordnung.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller undMobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt anden Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 24.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925haben die Ford-Werke mehr als 46 Millionen Fahrzeuge produziert.