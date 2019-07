Mehr Power für die Entwickler-Community / Heise steigt bei WeAreDevelopers ein (FOTO)

Hannover (ots) -Die Heise Medien GmbH & Co. KG beteiligt sich mit 10,1 Prozent anEuropas führender Developer-Plattform WeAreDevelopers GmbH in Wien.Durch das Engagement der reichweitenstärksten IT-Mediengruppe festigtWeAreDevelopers seine Position im deutschsprachigen Raum undbeschleunigt das Wachstum seiner Entwickler-spezifischenJobvermittlung "WeAreDevelopers Talents".WeAreDevelopers betreibt mit WeAreDevelopers Talents die führendeKarriere-Plattform für Software-Entwickler und hat mit demWeAreDevelopers World Congress den weltweit größtenEntwicklerkongress aufgebaut, der jedes Jahr mehr als 10.000Developer und Tech-Pioniere wie Apple-Gründer Steve Wozniak,Schach-Weltmeister und KI-Koryphäe Garry Kasparov oder StackOverflow-Gründer Joel Spolsky nach Berlin lockt.Mit dem Investment von Heise Medien wird WeAreDevelopers seinWachstum vorantreiben, insbesondere was den internationalen Roll-outder Karriereplattform WeAreDevelopers Talents betrifft, die vonScale-Ups wie N26 und Konzernen wie zum Beispiel Daimler zumDeveloper Recruiting eingesetzt wird. Durch die Medien-Reichweite undden attraktiven Content für die IT-Community hat das Investment einestrategische Komponente. Zu den IT-Medien von Heise Medien zählenheise online, c't, iX, Technology Review, Make, Mac & i und RetroGamer.Durch die operative enge Zusammenarbeit soll ein wechselseitignoch attraktiveres Content- und Service-Angebot für die EuropäischeSoftware Entwickler Community geschaffen werden."Mit Heise Medien ist eine der profiliertesten IT-MediengruppenTeil von WeAreDevelopers geworden. Durch diesen Schritt beschleunigenwir die Internationalisierung unserer Plattform weiter, mittlerweilewerden Experten-Rollen und Jobs in Europa händeringendgrenzübergreifend besetzt. Im Mittelpunkt steht die Expertise dasKnow-how sowie die Attraktivität der Unternehmen fürSoftware-Entwickler", freuen sich die WeAreDevelopers-GründerBenjamin Ruschin, Thomas Pamminger und Sead Ahmetovic über diegemeinsame Perspektive."WeAreDevelopers ist in weniger als zwei Jahren zu denschnellst-wachsenden und bekanntesten Developer-Marken avanciert. Mitder Finanzspritze und unserer operativen Zusammenarbeit wollen wiruns in der europäischen Entwickler-Szene weiter profilieren undfreuen uns auf die Zusammenarbeit," betont Dr. Alfons Schräder,Geschäftsführer von Heise Medien.Neben der Heise zählen i5invest, Udo Schloemer (Gründer derFactory Berlin), Thomas Bachem (Gründer der Code University), FedorHolz (Gründer der Primed Group) sowie Niki Futter (CEO derCompass-Gruppe) zu den prominenten Investoren und Unterstützern vonWeAreDevelopers.Über WeAreDevelopersDas 2017 gegründete Startup WeAreDevelopers hat die größteCommunity für Software-Entwickler in Europa aufgebaut. Mit derPlattform "WeAreDevelopers Talents" können Arbeitgeber schnell undeffizient Software-Entwickler auf sich aufmerksam machen undanstellen. Darüberhinaus veranstaltet das StartupDeveloper-Kongresse: Der WeAreDevelopers World Congress ist dieweltgrößte Konferenz für Software Entwickler und findet jährlich mit>10.000 Developern in Berlin statt.Über Heise MedienHeise Medien steht für hochwertigen und unabhängigen Journalismus.Mit c't und iX verlegt das Medienunternehmen zwei erfolgreicheComputertitel, außerdem das zukunftsweisende TechnologiemagazinTechnology Review sowie das mehrfach ausgezeichnete Online-MagazinTelepolis. Der Internet-Auftritt für IT-Interessierte, heise online,ist das Leitmedium für deutschsprachige Hightech-Nachrichten. MitKonferenzen, Seminaren und Workshops spricht Heise Events eingehobenes IT-Fachpublikum an. Heise Medien ist ein Unternehmen derHeise Gruppe.Pressekontakt:Sylke WildePresse- und ÖffentlichkeitsarbeitHeise Medien0511 5352-290sy@heise.deOriginal-Content von: Heise Medien, übermittelt durch news aktuell