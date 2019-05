Mehr Power auch in der Cloud / DocuWare Version 7.1: Rechnungspositionen automatisch verarbeiten, Workflows kostengünstig ausweiten

Germering (ots) - DocuWare, Anbieter von Cloud-Lösungen fürDokumenten-Management und Workflow-Automation, verbessert mitDocuWare Version 7.1 vor allem die Bearbeitung von Workflow-Aufgabendeutlich. Das Highlight des neuen Releases ist die automatischeVerarbeitung von Rechnungspositionen. Und die neue Benutzerlizenz"Workflow User" bietet Cloud-Anwendern mehr Möglichkeiten.Schnelle und sichere Prozesse sind heutzutage das A&O in jedemUnternehmen und die Basis für Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit.Denn sie garantieren klaren Aufgabenzuweisungen, prompte Bearbeitungund strukturierten Informationsfluss. DocuWare Version 7.1 bietet nuneine Reihe neuer Funktionen, um Arbeitsschritte innerhalb vonWorkflows noch schneller und bequemer zu erledigen und gleichzeitignoch übersichtlicher darzustellen. So lassen sich zum Beispielmehrere Aufgaben parallel bearbeiten, Aufgaben zur besseren Übersichtfiltern und Benachrichtigungsmails gleichzeitig an weitere Adressatenversenden.Das Highlight der neuen Version stellt die Unterstützung derautomatisierten Rechnungsverarbeitung auch auf Basis einzelnerRechnungspositionen dar. Splitbuchungsprozesse, also die Zuweisungeinzelner Posten auf verschiedene Kostenstellen inklusive verteilterFreigaben, lassen sich damit jetzt mühelos umsetzen. Die intelligenteIndexierung erkennt dabei die einzelnen Einträge und überträgt sieals Metadaten in ein neues Feld. Diese Einträge liegen der Steuerungdes Rechnungs-Workflows zugrunde.Bereits vor einem Jahr bestätigte DocuWare mit Verfügbarkeit dervierten Generation der Cloud-Architektur seine Vorreiterrolle imCloud-Segment. DocuWare Version 7 überzeugte durch höchstePerformance, Stabilität und Skalierbarkeit. Der Cloud First-Strategiefolgend bietet DocuWare mit der Version 7.1 nun die neueBenutzerlizenz "Workflow User" an, mit der Cloud-Anwenderunternehmensweite Workflows kostengünstig realisieren können. DieseLizenz ist für Mitarbeiter geeignet, die selbst keine Dokumentearchivieren, aber im Rahmen von Workflows dennoch Aufgaben zuerledigen haben und lesend auf archivierte Dokumente Zugriffbenötigen. Zudem können Benutzer mit dieser Lizenz auch Formulareausfüllen und speichern."Die neuen Funktionen ermöglichen Unternehmen jeglicher Größe undBranche ein noch zeitsparenderes und effizienteres Arbeiten", sagtDocuWare-Geschäftsführer Dr. Michael Berger. Berger, der seit mehrals 10 Jahren das Entwicklungsteam leitet, sieht in der neuen Versioneinen weiteren Schritt, Unternehmen vom Einsatz einer Cloud-Lösung zuüberzeugen: "Mit DocuWare Version 7.1 erhalten unsere Kundenzusätzliche Möglichkeiten, komplexe Aufgaben einfach abzuwickeln undübergreifende Prozesse zu realisieren, ohne eine komplexeIT-Infrastruktur vorhalten zu müssen.DocuWare Version 7.1 gibt es als Cloud- und On-Premises-Softwaremit identischem Funktionsumfang.Pressekontakt:Birgit Schuckmann - Manager Public Relations - DocuWare GmbH -birgit.schuckmann@docuware.com - +49 172 8552005Original-Content von: DocuWare GmbH, übermittelt durch news aktuell