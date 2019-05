Mehr Platz für Familien schwer kranker Kinder in Tübingen (FOTO)

Tübingen (ots) -Vor neun Jahren fand die Grundsteinlegung statt, vor zwei Jahrenwurde die Erweiterung beschlossen und nun ist der Ausbau in vollemGange: Das Ronald McDonald Haus direkt neben dem UniversitätsklinikumTübingen wird um ein Geschoss, in dem 8 Apartments Platz finden, aufdann 37 Apartments aufgestockt. Das Elternhaus bietet Familien einZuhause auf Zeit, deren schwer kranke Kinder im UKT behandelt werdenmüssen. Die ANTON & PETRA EHRMANN-STIFTUNG unterstützt das Projektmit 160.000 Euro.Im Rahmen einer Baustellenführung für die wichtigsten Unterstützeraus der Region informierte die McDonald's Kinderhilfe Stiftung überden Stand des Bauprojekts. "Die Aufstockung des Hauses war notwendiggeworden, da die Nachfrage in den letzten Jahren durchgehend sehrhoch und das Elternhaus oft ausgelastet war. Wir freuen uns,zukünftig noch mehr Familien eine Sorge abnehmen und Wartelistenvermeiden zu können", so Adrian Köstler, Vorstand der McDonald'sKinderhilfe Stiftung. Das Elternhaus war seit der Eröffnung imSeptember 2011 bereits für rund 4.300 Familien eine wichtigeUnterstützung in einer mit vielen Sorgen belasteten Zeit. Es wird,wie auch der Erweiterungsbau, durch Spenden finanziert. Die ANTON &PETRA EHRMANN-STIFTUNG hat eine lebenslange Patenschaft für die achtApartments übernommen und unterstützt den Erweiterungsbau mit 160.000Euro.Initiiert wurde das Elternhaus damals von Prof. Dr. MichaelBamberg, Leitender Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender desUniversitätsklinikums Tübingen. Er gab auch den Anstoß für dieErweiterung. "Das Elternhaus ist eine enorme Unterstützung für dieArbeit der Klinik. Erholte Eltern können ihr krankes Kind noch besserunterstützen. Dass die Familien dort zusammenbleiben und dieschwierige Zeit gemeinsam bewältigen können, ist sehr viel wert". Wiewichtig die räumliche Nähe des Elternhauses zur Klinik ist, betontauch Prof. Dr. Rupert Handgretinger: "Die Eltern wissen, dass sie vomRonald McDonald Haus aus jederzeit innerhalb weniger Minuten beiihrem Kind sein können. Außerdem finden sie dort in anderen FamilienAnsprechpartner, die sie verstehen", so der Ärztliche Direktor derUniversitätsklinik für Kinder- und Jugendmedizin.Nach der Erweiterung wird das Ronald McDonald Haus Tübingen dasgrößte Elternhaus der McDonald's Kinderhilfe Stiftung in Deutschlandsein. Die gemeinnützige Organisation betreibt deutschlandweit 22Elternhäuser, in denen jedes Jahr über 6.400 Familien unterkommen,rund 660 waren 2018 allein im Tübinger Elternhaus untergebracht. DieGesamtkosten für die Erweiterung belaufen sich insgesamt auf rund 1Million Euro. Es entstehen sieben neue Apartments für Familien, dasachte wird für Mitarbeiter im Freiwilligen Sozialen Jahr genutzt, umderen Hilfe das Elternhaus Tübingen sehr dankbar ist. Der Ausbaubefindet sich in der finalen Bauphase und soll noch in diesem Jahrabgeschlossen werden, so dass Ende 2019 die ersten Familien einziehenkönnen.Pressekontakt:Jana KlantenPressesprecherinTel. 089 - 74 00 66 0Mail: presse@mdk.orgOriginal-Content von: McDonald's Kinderhilfe Stiftung, übermittelt durch news aktuell