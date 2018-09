Mehr Passagiere an bayerischen Flughäfen

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

FÜRTH (dpa-AFX) - An den drei großen Flughäfen Bayerns ist die Zahl der Passagiere im Vergleich zum ersten Halbjahr des Vorjahres gestiegen.



Rund 24,3 Millionen Passagiere waren im ersten Halbjahr 2018 an den Airports München, Nürnberg und Memmingen unterwegs. Das sind 3,6 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Fürth mitteilte. 222 047 Mal startete oder landete ein Flieger, das entspricht einer Steigerung von 0,7 Prozent.

In München verzeichneten die Statistiker eine Steigerung der Flugbewegungen um 0,2 Prozent. Die Zahl der Passagiere stieg hier um 2,7 Prozent auf rund 21 Millionen. Drei Viertel der Ein- und Aussteiger kamen aus dem Ausland oder wollten ins Ausland. In Nürnberg waren rund 6 Prozent mehr Fluggäste unterwegs. Der Allgäu-Airport Memmingen meldete ein Passagier-Plus von rund 31 Prozent. Luftfracht und Luftpost sind rückläufig: Das Aufkommen sank um drei Prozent auf 189 201 Tonnen./fme/DP/mis