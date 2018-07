Mehr Netto vom Brutto dank Guthabenkarte vom Chef (FOTO)

Neustadt a. d. W. (ots) -Eine Win-win-Situation für Arbeitgeber und Arbeitnehmer: Immermehr Unternehmen überreichen ihren MitarbeiternPrepaid-Guthabenkarten. Auf diese zahlt der Chef einen bestimmtenBetrag ein, der die sogenannte Freigrenze für Sachbezüge in Höhe vonmonatlich 44 Euro nicht übersteigt. Der Vorteil: Das Geld, über dasder Arbeitnehmer dank seiner Karte frei verfügen kann, ist steuer-und abgabenfrei. Wie dieses Modell funktioniert und was dabei zubeachten ist, erklärt der Lohnsteuerhilfeverein VereinigteLohnsteuerhilfe e.V. (VLH) anhand konkreter Beispiele.Arbeitnehmer bekommen in der Regel monatlich ihr Gehalt, dassteuer- und abgabenpflichtig ist. Auch bei Urlaubs- undWeihnachtsgeld sowie bei Bonuszahlungen werden für gewöhnlich Steuernund Sozialversicherungsbeiträge fällig. Neben diesen Zahlungenbelohnen manche Chefs ihre Angestellten auch mit sogenanntenSachbezügen. Das sind Dienst- oder Sachleistungen, die derMitarbeiter kostenlos oder günstiger erhält. Typische Beispiele dafürsind der privat mitgenutzte Dienstwagen oder Dienstlaptop, aber auchMietzuschüsse sowie Essens-, Tank- oder Warengutscheine. All dieseZuwendungen gelten laut VLH-Experten als "geldwerte Vorteile", diegrundsätzlich der Lohnsteuer und Sozialversicherung unterliegen.Sachbezüge bis zu 44 Euro im Monat sind steuer- und abgabenfreiWenn allerdings der Gesamtwert der Sachbezüge, die in einem Monatan einen Arbeitnehmer fließen, maximal 44 Euro beträgt, sind diesegeldwerten Vorteile steuer- und abgabenfrei. Wichtig: Bei diesen 44Euro handelt es sich den VLH-Fachleuten zufolge um eine Freigrenzeund nicht um einen Freibetrag. Das bedeutet: Wird das besagte Limitüberschritten, ist die Gesamtsumme der Sachbezüge vom ersten Euro ansteuer- und abgabenpflichtig.Nettolohnoptimierung dank Prepaid-GuthabenkarteDie 44-Euro-Grenze spielt auch eine wichtige Rolle, wennUnternehmen an ihre Mitarbeiter Prepaid-Guthabenkarten verteilen, wiefolgendes Beispiel der VLH-Experten zeigt:Thomas arbeitet bei einem mittelständischen Unternehmen und hateinen monatlichen Bruttoarbeitslohn von 3.000 Euro. ZurNettolohnoptimierung hat sein Chef mit ihm zusätzlich zumArbeitsvertrag vereinbart, dass er ab einem bestimmten Monat einenBruttolohn von 2.956 Euro erhält, also 3.000 Euro abzüglich 44 Euro.Dafür bekommt Thomas ab dem verabredeten Zeitpunkt einePrepaid-Guthabenkarte, die sein Arbeitgeber Monat für Monat mit 44Euro auflädt.Für den Fiskus gilt diese Karte laut VLH-Spezialisten in der Regelals Sachbezug, da eine Barauszahlung des aufgeladenen Geldes beidiesem Modell nicht möglich ist. Der Zufluss des Sachbezugs findetstatt, sobald die monatliche Aufladung erfolgt. Somit bleiben die 44Euro, die als Bestandteil des Bruttolohns steuer- undabgabenpflichtig gewesen wären, nun steuer- und abgabenfrei.Voraussetzung ist, dass Thomas keine weiteren Sachbezüge erhält, diedie 44-Euro-Grenze überschreiten würden.Das Geld auf der Guthabenkarte kann Thomas frei nutzen, um allemöglichen Waren und Dienstleistungen zu bezahlen. Dabei spielt eskeine Rolle, wann er die Karte einsetzt.Voraussetzungen für das Prepaid-GuthabenkartenmodellWer seinen Chef bei der nächsten Gehaltsverhandlung auf dasgeschilderte Prepaid-Guthabenkartenmodell aufmerksam machen möchte,sollte wissen, worauf es ankommt. Wichtig ist, dass die ausgehändigteKarte wirklich den Charakter eines Sachbezugs hat. Um Ärger - vorallem mit dem Fiskus - zu vermeiden, müssen in der Regel folgendeVoraussetzungen erfüllt sein:- Bei dem gewählten Karten-Modell müssen Barauszahlungenausgeschlossen sein, wie die VLH-Experten betonen. Zudem darf eskeine Möglichkeiten geben, mit dem aufgeladenen Guthaben andereWährungen zu erwerben.- Es darf bei der Karte keinerlei Geldüberweisungsfunktionengeben.- Die Karte sollte den VLH-Profis zufolge auf dem Guthabenprinzipbasieren, was Überziehungen ausschließt.- Bevor die guthabenbasierte Prepaid-Kreditkarte ausgegeben wird,muss das Nettolohnoptimierungsmodell vertraglich geregelt sein.Über die VLHDer Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. (VLH)ist mit mehr als 950.000 Mitgliedern und bundesweit rund 3.000Beratungsstellen Deutschlands größter Lohnsteuerhilfeverein. 