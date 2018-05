Mehr Nähe zum Zuschauer: 'ZDF-Morgenmagazin' startet 'Moma vor Ort'

MAINZ (dpa-AFX) - Thüringer Wald statt Studio-Couch: Das "ZDF-Morgenmagazin" startet die neue Reihe "Moma vor Ort".



Einzelne Sendungen werden künftig nicht mehr aus dem Studio, sondern live aus verschiedenen Orten in Deutschland gesendet, wie der Sender am Donnerstag mitteilte. So wollen die Macher des Formats eine größere Nähe zum Zuschauer herstellen und "noch stärker auf die gesellschaftlichen Realitäten und urbanen sowie ländlichen Lebenswelten blicken". Gesendet werden soll aus den "Brennpunkten Deutschlands".

Den Auftakt macht die Moderatorin Dunja Hayali am 8. Mai (Dienstag) in der thüringischen Stadt Suhl. Dort sei die Überalterung der Bevölkerung im bundesweiten Durchschnitt besonders stark gestiegen, hieß es vom ZDF. "Ein Thema, das auf ganz Deutschland zukommt und nicht nur die Politik, sondern die ganze Gesellschaft vor große Herausforderungen stellt." Am Vorabend der Sendung organisiert das ZDF eine Diskussionsveranstaltung in Suhl, in der Bürger Anregungen für die Sendung geben und Fragen stellen können./lif/DP/tos