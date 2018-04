Mehr Menschenaffen im Kongobecken / Studie: Populationen von Gorillas und Schimpansen im Kongobecken deutlich größer als bisher bekannt

Berlin (ots) - Die Zahl der Gorillas und Schimpansen imKongobecken ist deutlich höher als bislang vermutet. Das ist dasErgebnis einer großangelegten Bestandsanalyse, die am Mittwoch imbritischen Fachmagazin "Science Advances" veröffentlicht wurde.Wissen-schaftler verschiedener Organisationen, darunter WWF, WCS undMax-Planck-Institut kommen nach einer rund zehn Jahre andauerndenUntersuchung zu dem Schluss, dass im Kongobecken rund 360.000Westliche Flachlandgorillas (Gorilla gorilla gorilla) und 130.000Zentralafrikanische Schimpansen (Pan troglodytes troglodytes) zuhausesind. Bei den Gorillas sind die Bestände damit rund 30 Prozent, beiden Schimpansen etwa neun Prozent höher als bislang vermutet. BeideArten gelten trotzdem weiter als gefährdet."Das Ergebnis ist spektakulär und als Naturschützer freut es michnatürlich, dass es mehr Gorillas und Schimpansen gibt als bishergedacht", sagt Dr. Thomas Breuer, Referent für Zentralafrika beim WWFDeutschland und Co-Autor der Studie. "Auf keinen Fall dürfen wir unsaber von den Zahlen blenden lassen. Beide Arten sind weiter bedrohtund unsere Analysen zeigen, dass insbesondere der Bestand desGorillas deutlich zurückgeht. Wir haben somit lediglich etwas längerZeit für die Rettung, aber die Lage bleibt kritisch." Allein imUntersuchungszeitraum sei die Zahl der Gorillas jährlich umdurchschnittlich 2,7 Prozent zurückgegangen, was hochgerechnet auf 30Jahre eine Halbierung der Bestände bedeute.Die neuen Bestandszahlen kommen nach Angaben der Studienautorenvor allem dadurch zustande, dass man Gebiete in die Analyseneinbezogen hat, die man zuvor nicht als Lebensräume von Gorillas undSchimpansen eingestuft hatte oder untersuchen konnte. DieBedrohungslage bleibe die gleiche: Aktuell mache den Menschenaffenvor allem die Wilderei zu schaffen. Die Tiere werden im großen Stilgejagt, um ihr Fleisch auf den Märkten der wachsenden Städte derRegion zu verkaufen. In manchen Gebieten sprechen Fachleute vom"empty forest syndrome": Auf den ersten Blick intakte Wälder, indenen aber kaum noch Tiere leben.Ein weiteres Ergebnis der Studie ist, dass rund 80 Prozent derGorillas und Schimpansen außerhalb von Schutzgebieten leben. Nebeneiner Ausweitung geschützter Areale plädiert der WWF daher auch füreine naturverträglichere Nutzung der Wälder in Zentralafrika. "Nochhaben wir es im Kongobecken mit dem zweitgrößten Regenwald der Erdezu tun. Aber der Nutzungsdruck steigt. Forstkonzessionen, Bergwerkeund Plantagen schießen aus dem Boden. Wir stecken in einerentscheidenden Phase und müssen alles daran setzen, die Entwicklungin eine naturverträgliche Richtung zu lenken", so Thomas Breuer vomWWF.Die Studie wurde über einen Zeitraum von rund einem Jahrzehntdurchgeführt. Untersucht wurden die Verbreitungsgebiete desWestlichen Flachlandgorillas und des Zentralafrikani-schenSchimpansen im Kongobecken. Die beiden Arten kommen aktuell inKamerun, Ga-bun, Republik Kongo, Zentralafrikanische Republik,Äquatorialguinea und Angola vor. Die Forscher verbrachtenzusammengerechnet etwa 61.000 Tage im Feld und legten eine Streckevon 8.700 Kilometern zurück. Das Kongobecken gilt als der mit Abstandwichtigste Lebensraum für Gorillas und Schimpansen. Mehr als 90Prozent aller Individuen der vier Gorilla-Unterarten leben imwestlichen Äquatorialafrika. Auch die Mehrzahl der Schimpansen isthier beheimatet.Pressekontakt:WWF World Wide Fund For NatureImmo FischerTelefon: +49 30 311777 427E-Mail: immo.fischer@wwf.deOriginal-Content von: WWF World Wide Fund For Nature, übermittelt durch news aktuell