Mehr Meldungen und mehr Organspender in 2018 / Kliniken kontaktieren häufiger die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO)

Frankfurt am Main (ots) - Ende Oktober zählte die DSO 787durchgeführte Organspenden in Deutschland. Damit lag die Zahl derSpender bereits nahe am Gesamtergebnis des vergangenen Jahres (2017:797) und hat aktuell mit 832 Organspenden (Stand 18. November) dieseMarke deutlich überschritten. Nach derzeitiger Hochrechnung ergibtsich für 2018 eine Spenderrate von über 11 Spendern pro eine MillionEinwohner. Im Jahr 2017 lag diese bei 9,7. Auch die Summe derentnommenen Organe ist gestiegen. Bislang konnten 2.566 Organe ausDeutschland über Eurotransplant an schwerkranke Wartelistenpatientenvermittelt werden. Es waren 1.317 Nieren, 245 Herzen, 286 Lungen, 644Lebern, 72 Bauchspeicheldrüsen und 2 Dünndärme. Jedes einzelne Organbedeutet Hoffnung für schwerkranke Menschen, für die es keine anderenTherapiemöglichkeiten mehr gibt.Potenziale sind vorhandenEinen der Gründe für diese positive Entwicklung vermutet die DSOin der anhaltenden öffentlichen Diskussion um die geringenSpenderzahlen und mögliche Konsequenzen.Dr. med. Axel Rahmel, Medizinischer Vorstand: "Allein dieverstärkte Aufmerksamkeit auf das Thema hat vermutlich in denvergangenen Monaten dazu geführt, dass Ärzte und Pflegende imKlinikalltag häufiger an die Möglichkeit von Organspenden denken undden Kontakt zu uns aufnehmen." Aber auch in der Bevölkerung war dasThema sehr präsent und hat zu mehr Diskussionen in den Familiengeführt, so dass die Frage nach einer möglichen Organspende für dieAngehörigen nicht so häufig überraschend kam. Dies zeige, dass derErfolg der Organspende sehr vom Engagement der Beteiligten und derInformation der Öffentlichkeit abhänge, so der Mediziner.Das Erkennen eines möglichen Spenders ist entscheidend DasErkennen und Melden möglicher Organspender ist der erste und somitbesonders wichtige Schritt im Organspendeprozess. Umso erfreulicherist es laut Rahmel, dass die Zahl der organspendebezogenen Kontaktedurch die Kliniken mit der DSO von Januar bis Oktober im Vergleichzum Vorjahreszeitraum um knapp 25 Prozent gestiegen sei. In insgesamt2.340 Fällen haben Krankenhäuser die zuständigen DSO-Regionenkontaktiert, um die Unterstützungsangebote in Anspruch zu nehmen.Dazu zählen erste telefonische Beratungen ebenso wie die Durchführungeiner Organspende. Die DSO-Koordinatoren sind für die Mitarbeiter derIntensivstationen rund um die Uhr erreichbar. Im Spendeprozessübernehmen sie die Abstimmung und Koordination der Abläufe.Kliniken brauchen dringend bessere RahmenbedingungenFür eine stabile und nachhaltige Steigerung der Spenderzahlen sindnach Ansicht der DSO jetzt vor allem strukturelle Verbesserungennötig, wie sie der Gesetzentwurf von Bundesgesundheitsminister JensSpahn vorsieht. Die Stärkung der Transplantationsbeauftragten und dieaufwandsgerechte Finanzierung sind die Basis dafür, dass möglicheOrganspenden zuverlässig erkannt und an die DSO gemeldet werden. DieKoordinierungsstelle wird die geplanten Maßnahmen nach Kräftenunterstützen. "Wir verstehen uns als enge Partner der Kliniken, wennes um die Gemeinschaftsaufgabe Organspende geht", unterstreichen diebeiden DSO-Vorstände Dr. Axel Rahmel und Thomas Biet.