Mehr Licht! / Gerichtsfälle rund um Lampen, Dunkelheit und Jalousien (FOTO)

Berlin (ots) -Die schönste Wohnung oder das schönste Haus nützen nichts, wenn inder Dämmerung und in der Nacht die Beleuchtung nicht funktioniert. Imschlimmsten Falle kann das sogar zu Schadenersatzforderungen führen,wenn zum Beispiel in einer Wohnanlage die Treppenhausbeleuchtungausfällt und ein Mensch deswegen stürzt. Der Infodienst Recht undSteuern der LBS hat für seine Extra-Ausgabe neun Entscheidungen vonZivil- und Verwaltungsgerichten ausgewählt, die allesamt etwas mitLicht und Dunkelheit oder mit dem Funktionieren von Jalousien zu tunhaben.Wer ist eigentlich innerhalb einer WEG für die Rolllädenzuständig. Diese Frage stellte sich, als eine Gemeinschaft dieseRollos per Mehrheitsbeschluss instand setzen wollte. Dafür sollte dasGemeinschaftsvermögen verwendet werden. Ein Mitglied klagte dagegen,er hielt die Rollläden für Sondereigentum. Das Amtsgericht Würzburg(Aktenzeichen 30 C 1212/14) vertrat eine andere Rechtsmeinung. DieRollos seien in die Außenwand integriert und könnten ohneBeeinträchtigung der äußeren Gestalt des Hauses nicht demontiertwerden, weswegen sie zum Gemeinschaftseigentum gehörten.Nachbarschaftshilfe wird hoch geschätzt, nicht immer nur für dieeinfachen Aufgaben wie das Gartengießen. So half einGrundstückseigentümer dem anderen bei der Montage einerAußenbeleuchtung inklusive Verkabelung. Die Arbeiten warenoffensichtlich nicht korrekt ausgeführt, denn später erlitt derunbeteiligte Arbeiter einer Firma bei Arbeiten an der Hausfassadeschwerste Verletzungen. Das Oberlandesgericht Koblenz (Aktenzeichen 5U 311/12) entschied, dass der Nachbarschaftshelfer - obwohlunentgeltlich tätig - ebenfalls in die Haftung genommen werden könne.Gerade bei einer so sicherheitsrelevanten Aufgabe wie Elektroarbeitenhabe ihm das bewusst sein müssen.Es gibt Menschen, die über einen perfekten Schlaf verfügen undweder durch Licht noch durch Lärm zu stören sind. Das war bei einemBürger in Rheinland-Pfalz offensichtlich nicht der Fall. Ihnirritierte in seinem Schlafzimmer das Licht einer nahen öffentlichenStraßenlampe. Das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz(Aktenzeichen 1 A 10474/10) machte ihm wenig Hoffnung auf Abhilfe.Solche Immissionen seien als ortsüblich zu betrachten. Hier werdenicht jedes zumutbare Maß überschritten und der Hausbesitzer könne jaauch noch Selbsthilfe betreiben (Rollläden, Vorhänge).Auch die Nachbarin einer Kirche hatte keinen Erfolg mit ihrerKlage. Sie störte sich an der LED-Beleuchtung des Kirchturms undforderte eine Abschaltung. Die Begründung: Das ins Schlafzimmerdringende Licht entspreche dem einer hellen Vollmondnacht, zudem seidie kaltweiße Farbe sehr unangenehm. Ein Sachverständiger nahmMessungen vor, konnte jedoch keine dramatischen Störungenfeststellen. Das Oberlandesgericht Karlsruhe (Aktenzeichen 12 U40/17) schloss sich dem an. Auch in Bezug auf das angeblich spezielleLicht liege kein Hinweis vor ("Eine besondere farblicheBeeinträchtigung liegt danach nicht vor.").Fällt eigentlich ein Beleuchtungskörper unter die sogenannteKleinreparaturklausel eines Mietvertrages? Muss also der Mieter biszu einer bestimmten Summe für Reparaturen bzw. Ersatz aufkommen? Mitdiesen Fragen hatte sich das Amtsgericht Zossen (Aktenzeichen 4 C50/15) zu beschäftigen. Es ging um Kosten in Höhe von 43,89 Euro fürdie Reparatur einer Flurbeleuchtung. Doch hier musste der Mieternicht aufkommen, denn es handelte sich nach Meinung des Gerichtsnicht um einen Gegenstand, der dem häufigen Zugriff des Mietersausgesetzt sei - so wie Türgriffe und Kocheinrichtungen.Es mag eine Geschmacksfrage sein, ob man in seiner Wohnung einGrablicht aufstellt und es anzündet. Eines steht allerdings nicht inFrage: Wenn man es schon tut, dann muss man sich um die offene Flammekümmern. Eine Frau hatte das nicht getan und ein brennendes Grablichtim Schlafzimmer aus den Augen gelassen. Die Kerze war auf das Bettgefallen und hatte es entzündet. Das Kammergericht Berlin(Aktenzeichen 6 U 199/06) urteilte, dass die Frau für den Schadenhaften müsse.Manche würden es als Glück betrachten, in unmittelbarer Nähe einesFußballstadions zu wohnen. Bei einem Nachbarn war das nicht der Fall.Er störte sich an dem von einer so genannten Videowall ausgehendenLicht. Doch das Verwaltungsgericht Trier (Aktenzeichen 5 K 1226/11)wollte dem nicht folgen. Die Werte der Licht-Richtlinie würdeneingehalten und der Betroffene habe durchaus Möglichkeiten, sich "miteinfachen und günstigen Mitteln" selbst zu helfen.Manchmal reicht eine einzige Glühbirne, um einen heftigenRechtsstreit auszulösen. So war es unter Nachbarn in einemWohnviertel. Der eine ließ die ganze Nacht hindurch eine40-Watt-Glühbirne unter seiner Eingangstüre brennen, der andere wurdedadurch um den Schlaf gebracht. Das Landgericht Wiesbaden(Aktenzeichen 10 S 46/01) ordnete an, dass der Dauerbetrieb derGlühlampe beendet werden müsse. Ein durchschnittlich empfindlicherMensch könne dadurch tatsächlich geblendet werden und dieNotwendigkeit der nächtlichen Beleuchtung sei nicht rechtnachvollziehbar.Was helfen schon Rollläden, wenn sie aufgrund von Kondenswasserständig einfrieren und dann entweder nicht mehr zu schließen odernicht mehr zu öffnen sind. Ein Hausbesitzer wollte diese Mängelseiner gerade erst eingebauten Anlage nicht hinnehmen. DasAmtsgericht Gummersbach (Aktenzeichen 2 C 239/05) gestattete ihm dieRückabwicklung des Kaufvertrages. Es handle sich eindeutig um einenSachmangel, im Werbeprospekt der Firma sei ein tadellosesFunktionieren versprochen worden.Pressekontakt:Dr. Ivonn KappelReferat PresseBundesgeschäftsstelle LandesbausparkassenTel.: 030 20225-5398Fax : 030 20225-5395E-Mail: ivonn.kappel@dsgv.deOriginal-Content von: Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen (LBS), übermittelt durch news aktuell