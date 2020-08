Mehr Leistungen, günstigerer Beitrag und 100 % online: die neue Haftpflichtversicherung von CosmosDirekt

Saarbrücken (ots) -- Umfangreiche Leistungserweiterungen im neuen Tarif, so beispielsweise die Absicherung von Schäden durch Drohnen, bei geliehenen oder gemieteten Gegenständen sowie Be- und Entladeschäden an anderen Fahrzeugen - Verdoppelung der Versicherungssumme im Comfort-Schutz auf 50 Millionen EuroSie ist eine der wichtigsten Absicherungen überhaupt: die Haftpflichtversicherung. Denn ein Missgeschick kann jedem immer und überall passieren und schnell zu einer unüberwindbaren finanziellen Belastung führen. Sie tritt ein, wenn man jemand anderem einen Schaden zufügt und sich mit Schadenersatzansprüchen konfrontiert sieht. Eine Haftpflichtversicherung bietet eine große finanzielle Sicherheit zu einem geringen Beitrag. Daher ist eine Absicherung für jede Privatperson äußerst wichtig. CosmosDirekt, der Direktversicherer der Generali in Deutschland, hat sein Angebot überarbeitet und bietet seinen Kunden ab sofort mit dem neuen Tarif umfangreiche Leistungsverbesserungen zu einem exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis an.UMFANGREICHE LEISTUNGSERWEITERUNGENGrundlegend wurde bei beiden Produktvarianten, sowohl Basis- wie auch Comfort-Schutz, die Versicherungssumme auf zehn bzw. 50 Millionen Euro erhöht. Deutliche Leistungserweiterungen ergeben sich insbesondere in der Produktvariante Comfort-Schutz. So sind beispielsweise Beschädigungen an gemieteten bzw. geliehenen Gegenständen bis zu einer Höhe von 20.000 Euro abgedeckt. Ebenso beinhaltet der Schutz jetzt grundsätzlich eine Absicherung von Schäden durch Drohnen mit einem Gewicht von bis zu 250 g, die bisher zusätzlich abgesichert werden mussten. Auch versehentlich verursachte Schäden an einem anderen Fahrzeug beim Be- und Entladen umfasst der neue Tarif im Comfort-Schutz.Ein sinnvoller Bestandteil in der Haftpflichtversicherung ist die sogenannte Forderungsausfalldeckung. Denn hat der Schadenverursacher keine Haftpflichtversicherung oder kann den Schaden nicht selbst zahlen, kann die eigene Versicherung für den entstandenen Schaden aufkommen. Dieser Schutz ist nun bei beiden Produktvarianten inbegriffen.GÜNSTIGER EINSTIEG FÜR JUNGE PERSONENFür den Einstieg in die eigene Absicherung bietet CosmosDirekt einen neuen Tarif speziell für junge Leute zu einem sehr günstigen Beitrag an. So erhalten Singles bis zu einem Alter von 30 Jahren zusätzlich einen Rabatt von 25 Prozent.EINFACHER ONLINE-ABSCHLUSSAuch die neue Haftpflichtversicherung kann in wenigen Schritten einfach und bequem online abgeschlossen werden. So ermöglicht CosmosDirekt einen finanziellen Schutz durch diese wichtige Absicherung schnell und ganz ohne ein Angebot in Papierform.COSMOSDIREKTCosmosDirekt ist Deutschlands führender Online-Versicherer und der Direktversicherer der Generali in Deutschland. Mit einfachen und flexiblen Online-Angeboten und kompetenter persönlicher Beratung rund um die Uhr setzt das Unternehmen neue Maßstäbe in der Versicherungsbranche. Zum Angebot zählen private Absicherung, Vorsorge und Geldanlage. Mehr als 1,8 Millionen Kunden vertrauen auf CosmosDirekt.GENERALI IN DEUTSCHLANDDie Generali in Deutschland ist mit 14,3 Milliarden Euro Beitragseinnahmen sowie rund 10 Millionen Kunden der zweitgrößte Erstversicherungskonzern im deutschen Markt. Als Teil der internationalen Generali Group gehören zu ihr in Deutschland die Lebens- und Sachversicherer der Generali Deutschland, der CosmosDirekt sowie der Dialog, die Generali Deutschland Krankenversicherung, die Advocard Rechtsschutzversicherung und die Deutsche Bausparkasse Badenia. Ziel der Generali ist es, Lifetime Partner für ihre Kunden zu sein, der dank eines herausragenden Vertriebsnetzes im Exklusiv- und Direktvertrieb sowie im Maklerkanal innovative, individuelle Lösungen und Services anbietet.Pressekontakt:Sabine GemballaBusiness PartnerCosmosDirektT +49 (0) 681 966-7560Stefan GöbelUnternehmenskommunikationLeiter Externe KommunikationT +49 (0) 89 5121-6100Ute Schmidtfollow red GmbHT +49 (0) 711 90140-483presse.de@generali.comGenerali Deutschland AGAdenauerring 781737 München http://www.cosmosdirekt.dehttp://www.generali.deTwitter: @GeneraliDEWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/63229/4672314OTS: CosmosDirektOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell