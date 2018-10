Taipei, Taiwan (ots/PRNewswire) - - Infortrend (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSa/20181009004?re=/de/Home)® Technology,Inc. (TWSE: 2495) gab heute bekannt, dass seine EonStor GSa 5000 (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSa/20181009002?re=/de/products/families/GSa/5000)-Reihe - bestehend aus besondersleistungsfähigen Unified-Storage-All-Flash-Arrays speziell fürDatenzentren - mit dem 8-Kern-Prozessor "Xeon E5" von Intelausgerüstet werden. Geräte der Serie erreichen damit 700.000 IOPS beiBlock-Level-Übertragungen und 300.000 IOPS bei OLTP. Dabei liegt dieAntwortzeit unter 0,5 Millisekunden.Die GSa 5000 (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSa/20181009002?re=/de/products/families/GSa/5000)-Reihe, die speziell fürdie hohen Anforderungen von Datenzentren entwickelt wurde, bestichtin allen Belangen durch Top-Leistung. Mit ihrer Unterstützung vonvier unabhängigen Erweiterungssteckplätzen zur Anbindung von maximal1.500 Laufwerken über externe Gehäuse, mit 16Erweiterungs-Host-Platinen für eine maximale Konnektivität von 64 x16 Gb/s Fibre Channel sowie bis zu 1 TB Speichererweiterung überzeugtdie GSa 5000 (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSa/20181009002?re=/de/products/families/GSa/5000) durch herausragende IOPS,Konnektivität und Erweiterungsfähigkeit. Die erweiterteProtokoll-Unterstützung (8/16 Gb/s FC, 1/10/40 GbE und 56 Gb/sInfiniBand usw.) und die Unified-Storage-Architektur (NAS/SAN/Cloud)erhalten Unternehmensnutzern zudem die Flexibilität eines gezieltenDeployments.Die EonStor GSa 5000 (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSa/20181009002?re=/de/products/families/GSa/5000)-Reihe wird mit dereinfach zu bedienenden und sehr leistungsfähigen EonOne (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSa/20181009003?re=/de/products/management-software)-Verwaltungsoberfläche administriert. Mit ihr kann derIT-Bereich von einem zentralen Arbeitsplatz aus mehrere Systemeüberwachen und verwalten. So werden die verantwortlichen Abteilungenjederzeit und überall über Speicherzustände informiert - inklusiveder Benachrichtigungen über wichtige Ereignisse. In die Firmware derSerie wurde "Intelligent Drive Recovery" (IDR) sowie eine Funktionzur Überwachung der SSD-Lebensdauer integriert, um die Verfügbarkeitder Daten zu gewährleisten. Das Feature "Integrated Cloud StorageGateway" lässt sich zur Kapazitätserweiterung, Datensicherung und zumCloud-Caching ohne Weiteres mit großen Cloud-Diensten wie Amazon S3,Microsoft Azure und Alibaba Cloud integrieren."Die EonStor GSa 5000 (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSa/20181009002?re=/de/products/families/GSa/5000)-Reihe kann dieLeistung und Effizienz, die moderne Datenzentren benötigen, wirksamsteigern - zum Vorteil von Unternehmensanwendungen, die überlegeneIOPS-Leistung verlangen," so Thomas Kao, Senior Director des BereichsProduktplanung bei Infortrend.Klicken Sie hier (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSa/20181009001?re=/de/products/GSa), um weitere Einzelheiten über dieProdukte der EonStor GS 5000 (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSa/20181009002?re=/de/products/families/GSa/5000)-Reihe zuerfahren.Über InfortrendInfortrend (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSa/20181009004?re=/de/Home) (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbietervon äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. DieLösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer undsystemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeitund Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann branchenübergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollstenAnforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unterwww.infortrend.com.Infortrend® und EonStor® sind Marken oder eingetragene Marken vonInfortrend Technology, Inc. Andere Marken sind das Eigentum derenjeweiliger Inhaber.Kontakt für Nachrichten:Infortrend TechnologyFendy HuangE-Mail: fendy.huang@infortrend.comOriginal-Content von: Infortrend Technology, Inc., übermittelt durch news aktuell