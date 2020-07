München (ots) - "VOLL5ig" - das sind Dauerwellen, bahnbrechende aber in die Jahre gekommene Specialeffekte und handgemachte Action - vom Set direkt auf den Bildschirm. Egal ob Komödie, Haudrauf-Action oder Horror, entscheidend für VOLL5ig ist der eigenwillige Retro-Charme, für den vor allem Streifen aus den Produktionsjahren 1970 bis 1990 bekannt sind. Präsentiert wird die neue Programmmarke voller Filmkracher von Kultfilmfachmann Peter Rütten. Vom 02. August bis 20. September dürfen sich die Zuschauer u.a. auf "VOLL5ig"-Knaller wie "Krull", "Red Sonja", "Explorers" oder die gesamte "Eis am Stiel"-Reihe freuen! Mehr Kult geht nicht!Auftakt der neuen TELE 5-Brand "VOLL5ig" ist die spektakuläre Kult-Sci-Fi-Serie aus den 80ern "V - Die außerirdischen Besucher kommen" am Sonntag, den 2. August ab 20.15 Uhr. Eine Geschichte über die Invasion von Aliens auf der Erde - erstklassige Spezial Effekte und atemberaubende Spannung verhalfen der preisgekrönten Serie zu selten erreichtem Kultstatus. Ein Meilenstein der Popkultur der 80er, der eine ganze Generation prägte und "Independence Day" vorwegnahm.TELE 5 zeigt sowohl die beiden kultigen Mini-Serien "V - Die außerirdischen Besucher" und "V - The Final Battle" am 2. und 9. August als auch die 19-teilige Serie "V - Die außerirdischen Besucher kommen zurück" ab dem 16. August. Mit der neuen Programmmarke "VOLL5ig" sind die Film-Highlights der 70er, 80er und 90er endlich gut sortiert zurück in der Flimmerkiste und warten nur darauf, mit Schulterpolstern und einer ordentlichen Portion Haarspray in den Ring geschickt zu werden.TELE 5 der Kultkatalysator im deutschen Free-TV steht ganz im Zeichen des V!Pressekontakt:TELE 5Manager KommunikationAlina HülskenTel.: +49 (89) 649568-189Alina.Huelsken@tele5.deFür Fotoanfragen:TELE 5 FotoredaktionJudith HämmelmannTel.: +49 (89) 649568 - 182judith.haemmelmann@tele5.deInformationen und Bildmaterial zum Programm von TELE 5 finden Sieauch in der TELE 5-Presselounge unter https://presselounge.tele5.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/43455/4665796OTS: TELE 5Original-Content von: TELE 5, übermittelt durch news aktuell