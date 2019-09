Mehr Kreativität an Schulen gefordert. In der Schule für das Leben lernen / Freinutzbare Praxishilfen für den Unterricht mit Kunst bietet www.kunstlabore.de (FOTO)

Berlin (ots) -Um Lehrer*innen und Kulturschaffende zur eigenen künstlerischenArbeit mit Methoden der Bildenden Kunst, Literatur, Musik, des Tanzesund des Theaters zu inspirieren, zeigt die im Zuge des Programms"Kunstlabore" entstandene Plattform www.kunstlabore.de wiekünstlerische Projekte funktionieren und Schulen nachhaltigbereichern. Die Plattform wendet sich an alle, die sich fürqualitätsvolle kreative Bildung interessieren. Auf ihr finden sichUnterrichtsmaterialien, Video-Tutorials, Checklisten und Videos.Dabei erlaubt die offene Lizenz CC-BY-SA die Verbreitung undBearbeitung der Materialien unter Nennung der Urheber*innen.Damit Schüler*innen unsere komplexe und vernetzte Welt aktivmitgestalten können, sind kreative Formen des Lehrens und Lernensgefragt. Ivana Scharf, Mitglied der Geschäftsleitung von MUTIK,betont: "Kunst macht mutig, wenn Schüler*innen sich gemeinsam inkünstlerisch-kreativen Prozessen erproben und herausfinden, wo ihreStärken und Talente liegen, die sonst im Unterricht verborgenbleiben. Sie arbeiten selbstbestimmt, gehen an Grenzen und über diesehinaus. Sie erfahren genau die kreativen Fähigkeiten, die sie inunserer sich schnell verändernden Gesellschaft heute mehr denn jebrauchen.""Kunstlabore", ein Projekt der MUTIK gGmbH, wurde gefördert vonder Stiftung Mercator. Unter der Leitung von Julia Heisig, IvanaScharf und Heide Schönfeld erprobten und analysierten erfahrenePraxispartner*innen vier Jahre lang künstlerische Formate undMethoden mit Schulen. "Die Qualität kreativer Bildung und derWissenstransfer in die Schulpraxis standen für uns im Fokus unsererArbeit", sagt "Kunstlabore"-Projektmanagerin Heide Schönfeld.Realisiert wurde das Programm gemeinsam mit der Alanus Hochschule fürKunst und Gesellschaft, der Fachhochschule Nordwestschweiz, demZukunftslabor der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen, derGemeinschaft zur Förderung von Kinder- und Jugendliteratur e. V.(LesArt), TanzZeit e.V., der Bürgerstiftung Hamburg, der Behörde fürSchule und Berufsbildung und der Kulturbehörde Hamburg sowie denPartner*innen des TUSCH Hamburg-Netzwerks.Pressekontakt:Katja Borch, Kommunikationsmanagerin MUTIK gGmbHkatja.borch@mutik.orgTel.: +49(0)30 2021563-13MUTIK gGmbHNeue Promenade 610178 BerlinOriginal-Content von: MUTIK gGmbH, übermittelt durch news aktuell