Mehr Klimaschutz beim Bauen durch innovative Wärmedämmung - Neues DBU-gefördertes Projekt der Deutschen Umwelthilfe

Berlin (ots) - Deponierung und Verbrennung von über 200.000 TonnenDämmstoffen pro Jahr führt zu enormen Kohlendioxid-Emissionen undRohstoffverlusten - Nachfrage von Dämmmaterial steigt durchSanierungsbedarf und Wohnungsbau deutlich an - Deutsche Umwelthilfestartet Projekt 'Innovationen Wärmedämmung' zur Erschließung vonKlimaschutzpotentialen bei der Produktion, Nutzung und Entsorgung vonDämmstoffen - Wiederverwendung und Recycling von Dämmstoffen mussgestärkt werden - Innovative Unternehmen sind aufgerufen, sich amProjekt zu beteiligenUm die Umweltauswirkungen von Bau-und Dämmprodukten entlang desgesamten Produktlebenszyklus' zu verringern, startet die DeutscheUmwelthilfe (DUH) das neue Projekt "Innovationen Wärmedämmung". Dasvon der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) fachlich und finanziellgeförderte Projekt möchte innovative Ansätze im Bereich Wärmedämmungzum Schutz des Klimas und der Umwelt bekannt machen und in dieUmsetzung bringen. Die Projektlaufzeit beträgt zwei Jahre.Unternehmen mit Ideen zur Verbesserung der Gebäudedämmung sindaufgefordert, sich aktiv in das Projekt einzubringen.Um die Klimaziele zu erreichen und die Wohnkosten langfristig zusenken, ist die energetische Sanierung des Gebäudebestands notwendig.Die Dämmung von Gebäuden trägt aktiv zum Klimaschutz bei, indem derEnergieverbrauch für das Heizen gesenkt wird. Die Produktion, Nutzungund Entsorgung der Dämmstoffe ist jedoch mit Umweltauswirkungenverbunden, die sich verringern ließen.Bislang werden jedes Jahr über 200.000 Tonnen zurückgebauterDämmstoffe überwiegend deponiert und verbrannt. Dadurch werdenhochwertiges Material zerstört und große Mengen Kohlendioxid (CO2)freigesetzt, die das Klima belasten. Da der Bedarf an Dämmmaterialvon aktuell zwei Millionen Tonnen pro Jahr durch Sanierungsbedarf undWohnungsbau deutlich ansteigen wird, sind umweltfreundlichereAnsätze, wie der Einsatz von Recyclingmaterial, die Wiederverwendungoder das Recycling von ausgebauten Dämmstoffen, umso wichtiger.Obwohl viele umweltfreundliche Produkte und Verfahren imDämmstoffbereich bereits vorhanden sind, werden sie in der Praxiskaum eingesetzt."Ein ganzheitliches Denken von der Wiege bis zur Bahre istnotwendig. Materialauswahl, Ökodesign und Entsorgung habenentscheidende Auswirkungen auf die Umweltbilanz der Produkte. Durchden bisher überwiegenden Einsatz fossiler Rohstoffe zur Produktionsowie der Verbrennung und Deponierung von Abfällen werdenKlimaschutzpotentiale nicht ausgeschöpft und letztlich die Akzeptanzvon Dämmstoffen aufs Spiel gesetzt", sagt Barbara Metz,Stellvertretende Bundesgeschäftsführerin der DUH."Die rechtlichen Rahmenbedingungen müssen ökologische Innovationenfördern. Planer, Handwerker und Bauherren müssen viel besser alsbisher über ökologische Bau- und Dämmprodukte informiert werden. Hiersetzen wir mit unserem Projekt an, um alle relevanten Akteure ausWissenschaft, Wirtschaft und Politik an einen Tisch zu bringen.Gemeinsam wollen wir Lösungen finden, um den Klima- und Umweltschutzbeim Bauen voran zu bringen", so Metz weiter.In den nächsten zwei Jahren sind unter anderem die Erstellung vonHintergrundmaterialien, die Durchführung von Fachgesprächen sowieumfangreiche Pressearbeit geplant.Links:- Wärmewende im Gebäudebereich:https://www.duh.de/energie-gebaeude/- Naturdämmstoffe: https://www.duh.de/naturdaemmstoffe/- HBCD-Dämmstoffe: https://www.duh.de/projekte/hbcd-daemmstoffe/