Mehr Käufer für Zigaretten-Alternativen: Tabakkonzern BAT bekräftigt Jahresziele

LONDON (dpa-AFX) - Der Tabakkonzern British American Tobacco (BAT) hat in den ersten neun Monaten mehr Kunden für seine Zigaretten-Alternativen gewonnen als im kompletten Jahr 2020. Das Management sieht sich damit weiterhin auf gutem Weg zu seinen Jahreszielen, wie das Unternehmen am Dienstag in London mitteilte. Der Umsatz soll 2021 zu konstanten Wechselkursen um mehr als fünf Prozent wachsen. An der Börse legte die Aktie in der Frühe um gut ein Prozent zu.

"2021 ist ein entscheidendes Jahr auf dem Weg unseres Umbaus, und wir machen auch exzellente Fortschritte zu unserem Umsatzziel von fünf Milliarden britischen Pfund im Jahr 2025", sagte Konzernchef Jack Bowles. Die nicht-brennbaren Rauchmittel seien inzwischen ein gewichtiger Wachstumstreiber und dürften sich in diesem Jahr durch schrumpfende Verluste erstmals auch positiv auf das Konzernergebnis auswirken. Der Bereich soll 2025 profitabel sein.

Da immer mehr Menschen weltweit dem Rauchen abschwören, versuchen Tabakkonzerne wie BAT mit Zigaretten-Alternativen dem Schwund etwas entgegenzusetzen. Dennoch macht die Firma den Großteil ihres Umsatzes noch immer mit herkömmlichen Tabakwaren. Hier dürften die Erlöse laut BAT 2021 "robust" steigen, da zuletzt die Nachfrage in Schwellenländern wuchs und der Konzern höhere Preise durchsetzen konnte.

Beim um Sondereffekte und Währungseinflüsse bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) peilt das Management für das bald endende Jahr unverändert ein Plus im mittleren einstelligen Prozentbereich an. Dabei profitiert der Hersteller von Marken wie Lucky Strike, Pall Mall und Dunhill auch von Einsparungen im Zuge des Umbaus, mit dem er schneller vorankommt als geplant. Bis Jahresende sollen eine Milliarde britische Pfund (knapp 1,2 Mrd Euro) eingespart werden. Auch ihr bereits zur Halbjahresbilanz kommuniziertes Einsparziel von eineinhalb Milliarden Pfund bis Ende 2022 sieht die Konzernführung in Reichweite./tav/stw/eas