Mehr Jugendliche sollen Ausbildungsplatz finden

BERLIN (dpa-AFX) - Mehr Jugendliche sollen künftig einen Ausbildungsplatz finden.



Das ist das Ziel von Bundesregierung, Wirtschaft, Gewerkschaften, Ländern und Bundesagentur für Arbeit. Sie sind in einer Allianz für Aus- und Weiterbildung versammelt, deren Spitzenvertreter sich am Donnerstag in Berlin trafen. Mehr Betriebe sollten ihre Angebote auch besetzen können, teilte die Allianz mit.

Wer sich über die berufliche Bildung und darauf aufbauende Karrierewege informieren möchte, könne dies vom 27. bis 31. März bei einer bundesweiten "Woche der Ausbildung" tun. Dazu gibt es Veranstaltungen der Agenturen für Arbeit und Jobcenter.

Die Allianz forderte die Ausländerbehörden auf, Geflüchteten den Weg in die Ausbildung in der Praxis zu ermöglichen. Neben Angeboten der Sprachförderung müssten Ausbildungsplätze und Einstiegsqualifizierungen für junge Geflüchtete zur Verfügung stehen./bw/DP/jha