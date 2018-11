Mehr Insolvenzen in der Landwirtschaft befürchtet / Zahl finanzschwacher Unternehmen steigt in drei Monaten um mehr als 11 Prozent (FOTO)

Hamburg (ots) -Die extreme Trockenheit hat viele Landwirte hart getroffen und zuerheblichen Ernteausfällen geführt. Eine Analyse vomInformationsdienstleister CRIFBÜRGEL zeigt nun, dass sich die Folgendes heißen Sommers auch auf die Finanzkraft der Unternehmen in derLandwirtschaft negativ ausgewirkt haben. Im Zeitraum von August bisNovember 2018 ist die Zahl der insolvenzgefährdeten Unternehmen ausder Landwirtschaft um 11,1 Prozent angestiegen. Insgesamt geltendamit aktuell 5.049 landwirtschaftliche Betriebe als finanzschwachund haben derzeit ein erhöhtes Insolvenzrisiko. Im gleichen Zeitraumist in der Gesamtwirtschaft hingegen ein entgegengesetzter Trenderkennbar. Hier verringerte sich die Zahl der Unternehmen mit einerschwachen Bonität um 3,7 Prozent auf 303.025."Aufgrund des Sommers 2018 und des ausgewerteten Datenmaterialserwarten wir im nächsten Jahr mehr Insolvenzen in der Landwirtschaft.Da in den Insolvenzstatistiken vor allem die Vergangenheit abgebildetwird, sie gewissermaßen ein Blick in den Rückspiegel sind, wird dieHitze aus dem Jahr 2018 erst im kommenden Jahr einen Einfluss auf dieInsolvenzzahlen im Agrarsektor haben", kommentiert CRIFBÜRGELGeschäftsführerin Ingrid Riehl die aktuellen Zahlen.Unabhängig der Entwicklung der letzten drei Monate zeigt sich dieLandwirtschaft grundsätzlich finanzstärker und robuster als dieGesamtwirtschaft, wie eine Auswertung der Finanzdaten belegt (Stand19.11.2018). Während in der Landwirtschaft 5,2 Prozent (5.049 von87.167 Unternehmen) als insolvenzgefährdet gelten, sind es in derGesamtwirtschaft 8,4 Prozent (303.025 von 3.583.118 Unternehmen).Auch der durchschnittliche Bonitätsindex weist in der Landwirtschaftmit 2,42 einen besseren Wert auf als in der Gesamtwirtschaft (2,70).Die CRIF Bürgel GmbH ist in Deutschland einer der führendenDienstleister im Bereich Bonitätsinformationen über Firmen undPrivatpersonen. Im Juli 2017 entstand CRIFBÜRGEL aus derVerschmelzung der beiden namhaften Auskunfteien BürgelWirtschaftsinformationen und CRIF GmbH. CRIFBÜRGEL gehört zur globalagierenden Wirtschaftsauskunftei-Gruppe CRIF mit Hauptsitz inBologna, Italien. Die Gruppe ist heute mit rund 4.400 Mitarbeiternund 70 Unternehmen in 30 Ländern auf vier Kontinenten aktiv.Pressekontakt:Oliver Ollrogge, CRIF Bürgel GmbH, Bereich Marketing/PRE-Mail: Oliver.Ollrogge@buergel.de, Tel.: 040 / 89 803 582Original-Content von: CRIF Bürgel GmbH, übermittelt durch news aktuell