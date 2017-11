Mehr Inklusion im Sport! - Zur 41. Sportministerkonferenz am 9./10. November 2017 im Saarland

Berlin (ots) - Anlässlich der 41. Sportministerkonferenz am 9./10.November in St. Wendel erklärt Valentin Aichele, Leiter derMonitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonvention des DeutschenInstituts für Menschenrechte:"Besonders der Breitensport bietet die Möglichkeit, dass Menschenmit und ohne Behinderungen spielerisch miteinander in Kontakt kommen.Seine Angebote sollten dazu beitragen, die gleichberechtigte Teilhabeam Sport und damit einer inklusiven Gesellschaft zu fördern.Daher empfehlen wir den Landessportminister_innen, ihren Einflusszu nutzen, um die Inklusion im Breitensport voranzutreiben. DieLänder sollten auch mit finanziellen Anreizen Sportvereine dazuanhalten, mehr inklusive Sportmöglichkeiten anzubieten. Ebensosollten sie darauf hinwirken, dass die Kommunen Sportstättenbarrierefreier gestalten.Mit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention hat sichDeutschland verpflichtet, Menschen mit Behinderungen diegleichberechtigte Teilhabe am Sport und Sportereignissen zuermöglichen. Derzeit aber nehmen Männer, Frauen und Kinder mitBehinderungen Sport-Angebote weniger wahr als Menschen ohneBehinderungen, da inklusive Sportangebote und barrierefreieSportstätten fehlen.Auch Kommunen und Sportvereine stehen in der Verantwortung. Siesollten sich engagieren, etwa durch die Vergabe von Nutzungszeitenfür Sportstätten an inklusive Vereine oder die Bereitstellung voninklusiven Sportangeboten. Sie sollten auf Menschen mit Behinderungenzugehen und mit ihnen gemeinsam inklusive Sportangebote entwickeln."Weitere Informationen:Inklusion durch Sport. Zur Teilhabe von Menschen mit Behinderungenim Breitensport. Berlin: Deutsches Institut für Menschenrechte, 2017.(Position Nr. 12) http://ots.de/bkwjqPressekontakt:Bettina Hildebrand,PressesprecherinTelefon 030 259 359-13Mobil: 0160 966 500 83E-Mail: hildebrand(at)institut-fuer-menschenrechte.deOriginal-Content von: Deutsches Institut für Menschenrechte, übermittelt durch news aktuell