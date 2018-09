Mehr Informationen - schnellere Abschlüsse: Immowelt präsentiert neue Matching-Tools auf der Expo Real

Nürnberg (ots) - Bei der Immobilien-Vermittlung fließen zahlreicheInformationen: Mit dem Online-Contact-Manager zeigt Immowelt auf derExpo Real in München, wie mit den Software-Lösungen estateSmart,estateOffice und estatePro Daten schnell und einfach ausgetauschtwerden / Der Immowelt-Immo-Booster hält neue exklusiveVermarktungsmöglichkeiten für Immobilienprofis bereit / FürGewerbe-Makler: als Branchen-Profi noch mehr Sichtbarkeit imSpezialgebiet / Erfolgreich an die Traumwohnung kommen: Durch dieVideo-Bewerbung werden Anfragen persönlicher und authentischer / "OKGoogle, mit Immo-Bot sprechen": Immobiliensuchende finden ab sofortüber Google Assistant Wohnungen und Häuser auf immowelt.deDie richtigen Menschen zusammenbringen - darum geht esletztendlich auch bei der Immobilienvermittlung. Für ein schnellesund effektives Matching benötigen Anbieter und Suchende zahlreicheInformationen. Immowelt präsentiert seine neuen Tools auf der ExpoReal in München und setzt damit innovative Maßstäbe bei der digitalenImmobilienvermarktung. Immobilienprofis können sich vom 8. bis 10.Oktober am Immowelt-Stand (Halle C1 / Stand 112) davon überzeugen.Kundenbindung mit dem Online-Contact-ManagerKundendaten vervollständigen - das ist für viele Makler bislangein zeitraubender Job. Mit dem Online-Contact-Manager erhalten Kundender Immowelt-Software estateSmart, estateOffice und estatePro einweiteres effektives Instrument, das ihnen diese Arbeit abnimmt.Interessenten gelangen auf eine Landingpage und werden gebeten, ihreKontaktdaten zu vervollständigen - inklusive Dateneinwilligung. DieDaten werden anschließend automatisch in die Kundendatenbankübernommen. Mit dem Newsletter-Assistenten enthält derOnline-Contact-Manager zudem ein Tool, mit dem Immobilienprofisgezielt um Neukunden für den eigenen Newsletter werben können.Der Booster für das Profi-ExposéMehr Durchschlagskraft für die Exposés der Immobilienprofisgarantiert der neu entwickelte Immo-Booster. Um eine hoheAufmerksamkeit zu erzielen, muss die angebotene Immobilie aus derMasse in der Suchergebnisliste herausragen. Wer die Aufmerksamkeitnicht mit einem Heliport oder einem eigenen Bootsanleger auf seineImmobilien-Anzeige ziehen kann, für den hat Immowelt den Immo-Boosterentwickelt. Größere und animierte Bilder sorgen für eine höhereSichtbarkeit und mehr Exposé-Aufrufe. Zudem können die eigene Markeund die Ansprechpartner an herausgehobener Position präsentiertwerden.Speziell für Gewerbe-Profis: neue PräsentationsmöglichkeitenFür die Suche von Gewerbe-Objekten präsentiert Immowelt einenkomplett überarbeiteten Bereich. Suchende gelangen dank einesindividuellen Einstiegs noch schneller und effektiver zu ihremWunschobjekt. Wer eine Bürofläche sucht, wird nach derMitarbeiterzahl und der Zahl der Geschäftsführer befragt. Wer einGastronomieobjekt benötigt, nach den benötigten Sitzmöglichkeiten imInnen- und Außenbereich. Zudem erhalten Gewerbe-Makler dieMöglichkeit, sich als Branchen-Profi über der Suchergebnisliste zupräsentieren. Auf diese Weise können Makler über Immowelt besondersim regionalen Umfeld das eigene Profil als Gewerbe-Makler schärfen.Video-Kontaktanfrage: persönlich und authentischDie neuen Tools der Immowelt zaubern nicht nur denImmobilienprofis ein Lächeln ins Gesicht. Wer auf der Suche nacheinem neuen Haus oder einer neuen Wohnung ist, kommt durch dieVideo-Kontaktanfrage ebenfalls auf seine Kosten. Der Kontakt zumAnbieter wird durch das Video-Format persönlicher und authentischerals bei einer herkömmlichen Anfrage per E-Mail oder Telefon. DerVorteil: Mit der Video-Kontaktanfrage sticht der Suchende aus derMasse der Bewerber heraus. Gleichzeitig kann sich der Anbieter direktein Bild des Interessenten machen, was bislang erst bei einemBesichtigungstermin möglich war."OK Google, mit Immo-Bot sprechen"Mit Google Assistant Wohnungen und Häuser auf immowelt.de suchen -ab sofort ist das möglich. Dazu müssen Immobiliensuchende einfach denBefehl "Ok Google, mit Immo-Bot sprechen" ins Smartphone sprechen undder Chat beginnt. Dabei fragt Google Assistant ab, in welcher Stadtman sucht oder ob man kaufen oder mieten möchte. Nachdem alleEckdaten geklärt sind, stellt er die besten Ergebnisse vor und zeigtdiese zeitgleich am Display des Endgeräts an. So einfach kannImmobiliensuche sein.Die Immowelt-Experten erläutert Besuchern der Expo Real in derImmovation-Area (Halle C1 / Stand 112) gerne Details zu den neuenProdukten und Features.Weitere Informationen zum Stand der Immowelt Group auf der ExpoReal finden Sie auf http://aktion.immowelt.ag/exporeal2018.Diese und weitere Pressemitteilungen der zur Immowelt Groupgehörenden Unternehmen finden Sie im Pressebereich unterhttp://www.immowelt-group.com.Über die Immowelt Group:Die Immowelt Group ist einer der führenden IT-Spezialisten für dieImmobilienwirtschaft im deutschsprachigen Raum. Kerngeschäft sind diedrei Immowelt-Portale und immonet.de, die zu den meistbesuchtenImmobilienplattformen in Deutschland, Österreich und der Schweizgehören. Reichweitenstarke Special-Interest-Portale wieumzugsauktion.de und bauen.de ergänzen das Portfolio. ZweitesHauptgeschäftsfeld sind leistungsstarke CRM-Software-Lösungen für dieImmobilienwirtschaft, die das gesamte Spektrum der modernenImmobilienvermarktung abdecken und zu den führenden Produkten derBranche zählen. An den acht Standorten arbeiten 550 Mitarbeiter. Ander Immowelt Group ist die Axel Springer SE mehrheitlich beteiligt.Pressekontakt:Immowelt AGNordostpark 3-590411 NürnbergBarbara Schmid+49 (0)911/520 25-808presse@immowelt.dePeter Groscurth+49 (0)911/520 25-808presse@immowelt.dewww.twitter.com/immoweltwww.facebook.com/immoweltOriginal-Content von: Immowelt AG, übermittelt durch news aktuell