Mehr Importe von Unterhaltungselektronik

WIESBADEN (dts Nachrichtenagentur) - Die Importe von Unterhaltungselektronik in Deutschland sind zuletzt gestiegen. In den ersten drei Quartalen 2021 wurden Geräte im Wert von insgesamt 7,7 Milliarden Euro importiert, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mit. Das war ein Zuwachs von 878 Millionen Euro (+12,9 Prozent) gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Im Vergleich zu Januar bis September 2019 gab es ebenfalls einen Anstieg (+9,4 Prozent). Für die Einfuhr von Geräten der Unterhaltungselektronik spielt das vierte Quartal allerdings in der Regel eine besonders große Rolle: Rund ein Drittel der Importe nach Deutschland in diesem Bereich finden von Oktober bis Dezember statt. Im vergangenen Jahr entfielen 35,4 Prozent der Gesamteinfuhren im Wert von 10,6 Milliarden Euro auf das vierte Quartal mit dem Weihnachtsgeschäft. Gut die Hälfte der importierten Unterhaltungselektronik kam zuletzt aus Asien. Wichtigstes Herkunftsland war China mit einem Anteil von 39,2 Prozent am Wert der von Januar bis September 2021 eingeführten Güter, so die Statistiker. Japan lag mit einem Anteil von 7,8 Prozent auf Platz 3 der wichtigsten Herkunftsländer nach Polen (10,8 Prozent). Bei bestimmten, im Vorweihnachtsgeschäft beliebten Artikeln aus dem Bereich der Unterhaltungselektronik fiel das Importplus in den ersten drei Quartalen 2021 noch größer aus als für die gesamte Warengruppe. So wurden Videospielkonsolen im Wert von 1,3 Milliarden Euro nach Deutschland eingeführt, gut ein Viertel (25,9 Prozent) mehr als im Vorjahreszeitraum und 13,4 Prozent mehr als von Januar bis September 2019.

Foto: über dts Nachrichtenagentur