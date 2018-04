Mehr Güter auf Flüssen in Deutschland befördert

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Gütertransport auf Flüssen in Deutschland ist im vergangenen Jahr leicht gestiegen.



Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes vom Dienstag wurden insgesamt 222,7 Millionen Tonnen Güter auf den Binnenwasserstraßen befördert. Das waren 0,6 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Am stärksten stieg der Versand zu Häfen im Ausland mit 4,1 Prozent auf 51,2 Millionen Tonnen. Auch der Durchgangsverkehr (plus 1,7 Prozent) und der Transport innerhalb Deutschlands (plus 0,4 Prozent) legten zu. Der Empfang aus dem Ausland sank hingegen um 1,1 Prozent auf 101,5 Millionen Tonnen./mar/DP/das