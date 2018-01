Mehr Geld für Pflegekräfte ist möglich / Politik und Kassen müssen mitziehen

Erfurt (ots) - Während eines Treffens mit der thüringischenSozialministerin Heike Werner machte die Vorsitzende desBundesverbands privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa) MargitBenkenstein deutlich, dass neben der Steigerung des Mindestlohns fürPflegehilfskräfte seit dem 1. Januar 2018 weitere Lohnzuwächsemöglich und nötig sind. Im November hatte der bpa den Startschuss füreinheitliche Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR) gegeben. "Der bpa hatseine Hausaufgaben gemacht: Durch die Einführung der AVR gibt es eintransparentes Vergütungssystem, das analog zu den Tarifverträgengestaltet ist. Dadurch können bereits die Einstiegsgehälter fürFachkräfte in unseren rund 220 Mitgliedseinrichtungen auf 2.400 Eurosteigen; allerdings nur, wenn sowohl die Kranken- und Pflegekassenals auch die Sozialhilfeträger mitziehen", so Margit Benkenstein, dieaufseiten der Kostenträger und der Politik mangelnde Entschlossenheitbei der Einführung der höheren Entgelte bemängelt. "Wir habengeliefert und vernehmen seit Wochen nichts als Zaudern und Zögern",kritisiert die bpa-Vorsitzende und fügt hinzu: "Auch dieVerantwortlichen in der Politik müssen nun der Öffentlichkeitvermitteln, dass höhere Löhne in der Pflege auch zu einer höherenfinanziellen Belastung für die pflegebedürftigen Menschen führen.Pflege wird spürbar teurer."Am 1. Januar 2018 ist der Mindeststundenlohn für Pflegehilfskräftein Thüringen um 5,8 Prozent gestiegen. Mit 10,05 Euro liegt erdeutlich über dem allgemeinen Mindestlohn von 8,84 Euro. Allerdingsverdienen schon jetzt viele Hilfskräfte in der Pflege in Thüringenmehr; für Fachkräfte gilt das ohnehin.In Thüringen hat sich die Pflege mehr als jede andere Branche alsbeständiger Jobmotor erwiesen. Allein in den vergangenen gut zehnJahren hat sich die Zahl der Beschäftigten von 15.000 auf über 30.000mehr als verdoppelt.Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)bildet mit mehr als 10.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon über220 in Thüringen) die größte Interessenvertretung privater Anbietersozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen derambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe undder Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpaorganisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund305.000 Arbeitsplätze und circa 23.000 Ausbildungsplätze (siehewww.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Dasinvestierte Kapital liegt bei etwa 24,2 Milliarden Euro.Pressekontakt:Für Rückfragen: Thomas Engemann, bpa-Landesbeauftragter, Tel.:0361/653 86 88, www.bpa.deOriginal-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell