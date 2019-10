Mehr Geld für Bildung: Hochschulfinanzierung sicherstellen

Stuttgart (ots) - Vergangenen Donnerstag demonstrierten inStuttgart 3000 Teilnehmer für eine bessere Hochschulfinanzierung,angeregt von der Fachschaft Medizin Tübingen. Auch dieLandesrektorenkonferenz fordert eine bessere Finanzierung und siehteine beachtliche Finanzierungslücke, die aktuell nicht geschlossenwird. Die Piratenpartei fordert die baden-württembergischeLandesregierung dazu auf, ein Konzept zu erarbeiten, mit dem dieQualität der Bildung an den Hochschulen erhalten und verbessertwerden kann."Forschung und Lehre sind Gebiete, für die wir den Blickverlieren. Geld das wir dort hineinstecken ist die Vorsorge fürunsere Zukunft. An den Hochschulen im Land werden die Ingenieure,Wissenschaftler und andere hoch gebildete Menschen geformt. Hierentstehen Technologien und Strategien für die Zukunft", kommentiertBorys Sobieski, Landesvorsitzender. "Das dürfen wir nicht einfach soauf die Kippe stellen. Die Landesreigerung muss eine solideFinanzierung ermöglichen. Die Investitionen in die Bildungsangebotemüssen langfristig stark steigen. Bildung ist unsere wichtigsteRessource."Quellen/Fußnoten[1] http://ots.de/JAJHXr[2] https://www.lrk-bw.de/index.php/hochschulfinanzierung-2021Pressekontakt:Alexander EbhartLandespressesprecherE-Mail: presse@piratenpartei-bw.deMobil: 01764 7127628Borys SobieskiLandesvorstandE-Mail: presse@piratenpartei-bw.deMobil: 0175 9549187Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell