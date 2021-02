Mehr Geld für Auszubildende im Maler- und Lackiererhandwerk / Mit der jüngsten Lohnrunde stellt sich das Maler- und Lackiererhandwerk auch finanziell als attraktiver Ausbildungsberuf im Handwerk auf

Frankfurt (ots) - Die Ausbildungsvergütungen im "ältesten Kreativberuf der Welt" steigen ab August 2021 um 30 Euro. Auszubildende im ersten Lehrjahr erhalten dann 710 Euro im Monat, Auszubildende im dritten Lehrjahr 945 Euro.Die zweite Stufe folgt im August 2022. Dann gibt es im ersten Lehrjahr 740 Euro im Monat, im zweiten 815 Euro und im dritten Lehrjahr 980 Euro. Im Schnitt steigen die Ausbildungsvergütungen damit um 4% pro Jahr - trotz der wirtschaftlich angespannten Lage durch die Corona-Pandemie.Laut dem Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz, dem Arbeitgeberverband des Maler- und Lackiererhandwerks, schließt der Ausbildungsberuf damit in Sachen Gehalt weiter auf. "Wir müssen für die Jugendlichen, die heute eine Fülle an Chancen haben, attraktiv bleiben. Zahlreiche Betriebe im Maler- und Lackiererhandwerk haben außerdem eigene Anreizsysteme aufgesetzt - von modernster Berufskleidung bis hin zu Firmentickets", so der Verhandlungsführer des Bundesverbandes Farbe Gestaltung Bautenschutz, Markus Heineke.Im Maler- und Lackiererhandwerk lernen derzeit rund 20.000 Auszubildende. Jedes Jahr schließen 6.500 junge Maler*innen und Lackierer*innen ihre Prüfung erfolgreich ab und haben ihren Gesellenbrief in der Tasche. Fast 1.000 ehemalige Gesell*innen verlassen in jedem Jahr die Meisterschulen mit dem Meisterbrief, der Voraussetzung für die Übernahme oder Gründung eines eigenen Unternehmens.Der Bundesverband Farbe Gestaltung BautenschutzDer Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz umfasst 350 regionale Innungen und 17 Landesinnungsverbände. Er vertritt 40.091 Maler- und Lackiererbetriebe, davon ca. 3.500 Fahrzeuglackierbetriebe, mit einem Gesamtumsatz von 17 Mrd. EUR.Pressekontakt:V.i.S.d.P. Mathias BucksteegKontakt für weitere Infos:bucksteeg@farbe.de,Telefon +49 (069) 66575-314Original-Content von: Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz, übermittelt durch news aktuell