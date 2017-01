Mehr Geld im Portemonnaie: Einkommen steigen um 1,9 Prozent

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Dank der niedrigen Inflation haben die Tarifbeschäftigten in Deutschland 2016 deutlich mehr Geld im Portemonnaie gehabt.



Die Tariflöhne und -gehälter legten real um 1,9 Prozent zu, wie das WSI-Tarifarchiv der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung am Donnerstag mitteilte. "Damit ist es den Gewerkschaften erneut gelungen, Tarifsteigerungen durchzusetzen, die deutlich oberhalb der laufenden Preissteigerungsrate lagen und die Beschäftigten auch am Produktivitätsfortschritt teilhaben ließen", sagte WSI-Tarifexperte Reinhard Bispinck der Mitteilung zufolge.

Die Verbraucherpreise stiegen im vergangenen Jahr um 0,5 Prozent, die Tarifvergütungen dagegen um nominal 2,4 Prozent. Am besten schnitten die Beschäftigten im Bereich Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft ab - hier betrug die Tarifsteigerung nominal 3,5 Prozent. Auch die effektiven Bruttoeinkommen legten deutlich zu: Je Arbeitnehmer - darunter sind auch nicht nach Tarif Beschäftigte - um nominal 2,3 Prozent. Für 2017 rechnet Bispinck mit einer Fortsetzung des moderaten Konjunkturaufschwungs./bvi/DP/stb