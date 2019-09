Mehr Gelassenheit - Ängste der Deutschen auf 25-Jahres-Tief (AUDIO)

Wiesbaden (ots) -Anmoderationsvorschlag:Das ist doch mal eine gute Nachricht: Die Deutschen sind zurzeitso gelassen wie zuletzt vor 25 Jahren. Außerdem blicken sie laut derheute / am 5. September veröffentlichten R+V-Studie "Die Ängste derDeutschen 2019" deutlich optimistischer in die Zukunft als imvergangenen Jahr. Ganz sorglos sind die Deutschen aber nicht. Trotzdeutlich verbesserter Stimmungslage bereiten die aktuellenpolitischen Probleme mehr als jedem zweiten Bundesbürger erheblicheSorgen. Oliver Heinze verrät Ihnen mehr dazu.Sprecher: Die Stimmungslage in Deutschland hat sich zwar deutlichverbessert und fast alle Ängste sind gesunken, dennoch haben dieMenschen hierzulande weiterhin große Sorgen. Ganz vorne in derRangliste der repräsentativen Umfrage "Die Ängste der Deutschen"liegen dabei die aktuellen politischen Probleme.O-Ton 1 (Brigitte Römstedt, 23 Sek.): "Innenpolitisch sind es vorallem Zuwanderungsthemen: Die Deutschen haben erhebliche Angst davor,dass der Staat durch die große Zahl der Flüchtlinge überfordert ist.Und sie haben Angst davor, dass es zu sozialen Spannungen durch denZuzug von weiteren Ausländern kommt. Außenpolitisch ist es wie imVorjahr der Herr Trump. Die Deutschen haben tatsächlich große Sorgen,dass die Politik von Donald Trump die Welt gefährlicher macht."Sprecher: Sagt die Leiterin des R+V-Infocenters Brigitte Römstedt.Außerdem fürchten sich viele Menschen vor gewalttätigenAusschreitungen militanter Islamisten und Rechtsextremisten. Aberauch über explodierende Immobilienpreise, zu hohe Mieten sowie überdas Dauerbrenner-Thema Umwelt- und Klimaschutz machen sie sich großeSorgen.O-Ton 2 (Brigitte Römstedt, 14 Sek.): "41 Prozent der Deutschenhaben Angst, dass der Klimawandel dramatische Folgen für dieMenschheit hat. Und ebenso viele Menschen haben Angst davor, dass esmehr Naturkatastrophen gibt - und sie fürchten sich vorWetterextremen wie Unwetter, Hagel, Überschwemmungen."Sprecher: Eher gering sind dagegen die persönlichen Ängste - alsodie privaten Sorgen, die den Lebensalltag betreffen:O-Ton 3 (Brigitte Römstedt, 20 Sek.): "Ein Beispiel: Obwohl dochfast jeder in seinem Bekanntenkreis Menschen hat, die einenHerzinfarkt hatten oder an Krebs erkrankt sind, ist die Angst, selbstschwer zu erkranken, erstaunlich gering. Das sind 35 Prozent.Pflegebedürftigkeit hingegen gehört zu den Top-Ängsten. Da sind esimmerhin 45 Prozent aller Deutschen, die Angst haben, im Alter auffremde Hilfe angewiesen zu sein."Abmoderationsvorschlag:Wenn Sie alles noch mal in Ruhe nachlesen möchten: Die Ergebnisseder R+V-Studie "Die Ängste der Deutschen 2019" gibt's im Internetunter www.ruv.de zum Download.Pressekontakt:Brigitte RömstedtR+V Versicherung AGMail: Brigitte.Roemstedt@ruv.deTel.: 0611-533-4656Original-Content von: R+V Infocenter, übermittelt durch news aktuell