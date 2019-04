Mehr Fortschritt, mehr Wohlstand, mehr Glück? Richard David Precht im Gespräch mit Schriftstellerin Juli Zeh im ZDF (FOTO)

Mainz (ots) -Über Jahrhunderte hinweg glaubten Gesellschaften an einepermanente Höherentwicklung durch Fortschritt. Trotz wachsenderWirtschaft und mehr Konsum werden die Menschen aber nichtglücklicher. Darüber sprechen Richard David Precht und dieSchriftstellerin Juli Zeh in der ZDF-Sendung "Precht: MehrFortschritt, mehr Wohlstand, mehr Glück?" am Sonntag, 28. April 2019,23.45 Uhr. Gibt es Grenzen des Glücklichseins? Genügen wir uns selbstnicht mehr? Dies fragt Richard David Precht die Bestsellerautorin undJuristin Juli Zeh.Wenn Soziologen und Psychologen von "Entitlement" sprechen, gehtes um den Anspruch einer Gesellschaft, immer größere Ansprüche habenzu dürfen. Richard David Precht fragt, ob dies im Menschen begründetliegt oder ob wir immer stärker vom Konsum- und Wachstumsdenkenbeherrscht werden.In der Antike war das Glück noch fest an das gesellschaftlicheLeben gekoppelt. Für Aristoteles zum Beispiel lag Glück nicht in derErfüllung von Bedürfnissen, sondern im "tätigen Sein". Wir solltenuns wieder mehr für das Gemeinwohl aller mitverantwortlich fühlen,anstatt uns zwischen Selfie-Manie und Wutbürgertum gegenseitigaufzureiben, postuliert Precht. Und Juli Zeh ergänzt: "Beschäftigedich nicht so viel mit dir selbst!" Beide Gesprächspartner fordernmehr Angebote für den Gemeinsinn, mehr Pflicht und mehr Demut. Prechtplädiert zum Beispiel für ein soziales Pflichtjahr, das nicht nur fürSchulabgängerinnen und Schulabgänger gelten solle, sondern auch fürältere Menschen zu Beginn der Rente.Ansprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/prechtDie ZDF-Sendung "Precht" gibt es ab sofort auch als Podcast unterhttps://ly.zdf.de/kr7/Sendungsseite: https://zdf.de/gesellschaft/precht/precht-198.htmlhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell