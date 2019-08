Mehr Fluggäste und weniger Luftfracht im ersten Halbjahr

WIESBADEN (dts Nachrichtenagentur) - Im ersten Halbjahr 2019 ist die Zahl der Fluggäste, die von den 24 deutschen Hauptverkehrsflughäfen abreisten, gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum flogen 4,1 Prozent mehr Menschen (58,9 Millionen), teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Montag mit. Dagegen ging die beförderte Luftfrachtmenge (einschließlich Luftpost) um 3,3 Prozent auf 2,3 Millionen Tonnen zurück.

Die empfangene und versendete Luftfrachtmenge sank seit November 2018 durchgängig zum jeweiligen Vorjahresmonat. Gegenüber den ersten sechs Monaten des Jahres 2018 nahm das Passagieraufkommen ins Ausland im ersten Halbjahr um 4,5 Prozent auf 47,3 Millionen zu, so die Statistiker weiter. Die Zahl der Inlandsreisenden stieg um 2,3 Prozent auf 11,6 Millionen. Die Zahl der Flugreisenden ins europäische Ausland wuchs um 4,8 Prozent auf 37,2 Millionen. Besonders starke Zunahmen verzeichneten die Türkei mit einem Plus von 327.000 Fluggästen (darunter Antalya mit +171.000), Italien mit +266.000 und Spanien mit +195.000 (darunter die Balearen mit +180.000). Die Zahl der abfliegenden Fluggäste im Interkontinentalverkehr stieg um 3,5 Prozent auf 10,1 Millionen, so das Statistische Bundesamt.

