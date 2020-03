Mehr Flexibilität: Sky Ticket erleichtert ab sofort den Gerätewechsel (FOTO)

Unterföhring (ots) -- Mehr Komfort für Sky Ticket Kunden: Fünf Geräte anmelden,monatlich bis zu fünf Mal wechseln- Sky Ticket auf einer Vielzahl wichtiger Plattformen verfügbar- Das Streamingerlebnis für Sky Ticket Kunden wird kontinuierlichverbessert10. März 2020 -Sky Ticket Kunden genießen künftig noch mehr Flexibilität. DerStreamingservice von Sky bietet ab sofort die Möglichkeit, einen Account auf biszu fünf Geräten gleichzeitig anzumelden und zusätzlich pro Monat bis zu fünfGerätewechsel vorzunehmen. Bislang war die Zahl auf vier angemeldete Geräte undeinen Gerätewechsel pro Monat begrenzt.Die Geräteliste lässt sich jederzeit im Web und in der Sky Ticket App unter"Mein Account" verwalten. Sky Ticket ist auf einer Vielzahl von Plattformenverfügbar: über Windows-Rechner und Mac, iOS und Android-Geräte, PlayStation 4,Xbox One, Apple TV, LG und Samsung Smart TVs, Google Chromecast, oder über denSky Ticket TV Stick.Streamingerlebnis kontinuierlich weiterentwickeltSky entwickelt den Bedienkomfort und das Kundenerlebnis von Sky Ticketkontinuierlich weiter: Seit Herbst 2019 genießen Kunden mit Entertainment oderCinema Paket zahlreiche zusätzliche lineare Sender und deren auf Abrufverfügbaren Programme. Seit Dezember haben Kunden mit einem Supersport,Entertainment oder Cinema Ticket die Möglichkeit, ihre Programme parallel aufzwei Geräten gleichzeitig anzusehen. Mit dem erfolgreichen Start des neuen SportTickets erleben zahlreiche Kunden besten Sky Livesport für nur 9,99 Euro imMonat. Im Februar wurde die Bildqualität für lineare Sender und auf Abrufverfügbare Programme auf zahlreichen Sky Ticket Plattformen auf 1080p Full-HDerhöht. Die weiteren Plattformen folgen in den kommenden Monaten.Auch alle weiteren Sky Kunden dürfen sich übrigens freuen: Für Kunden, die Skymit einem Sky+ oder Sky Q Receiver empfangen, wird das verbesserteGerätemanagement in den nächsten Wochen ebenfalls eingeführt. Sie haben künftigdie Möglichkeit, mit Sky Go, Sky Q App und Sky Q Mini bis zu fünf Geräte zuregistrieren und pro Monat bis zu fünf Gerätewechsel vorzunehmen.Über Sky TicketMit dem Streaming-Dienst Sky Ticket erleben Kunden das exklusive Programm vonSky flexibel und ohne lange Vertragsbindung. Kunden haben die Möglichkeit, dieneuesten Sky Originals, die besten Serien von Partnern wie HBO und Showtime, dieaktuellsten Kinoblockbuster sowie exklusiven Live-Sport von Sky auf Gerätenihrer Wahl zu streamen - komplett ohne Receiver. Sky Ticket ist easy onlinejederzeit kündbar.Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland,Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport,exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannendenDokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben demfrei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhauseund unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Qbietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serienauf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen KundenSerien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlichkündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München istTeil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern SkyLimitedPressekontakt:Kontakt für Medien:Andreas StumptnerHead of Product CommunicationsTel: 089/9958 6882Andreas.Stumptner@sky.deKontakt für Fotomaterial:Carolin NoackMail: DL-picture-management-operations@sky.deFotoweb: https://medien.sky.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/33221/4542481OTS: Sky DeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell