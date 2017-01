Mehr Fisch für weniger Menschen?/ WWF-Studie: Fischessen wird zur Gerechtigkeitsfrage / Verbessertes Fischereimanagement zwingend für globale Ernährungssicherheit

Hamburg (ots) - Im Jahr 2050 werden sich Millionen Menschen imglobalen Süden ihr Grundnahrungsmittel Fisch nicht mehr leistenkönnen - sie werden ihn exportieren, statt ihn zu essen. DiesePrognose veröffentlicht der WWF heute in einem Report zurzukünftigen weltweiten Fischversorgung."Wenn wir es richtig angehen, werden wir in 35 Jahren mehr Fischsowohl im Ozean als auch in den Netzen haben. Allerdings wird dergefangene Fisch sehr wahrscheinlich nicht dort landen, wo dieMenschen ihn zum Überleben brauchen", so Karoline Schacht,Fischereiexpertin des WWF und Co-Autorin der Studie. "Obwohl wir alsoim besten Fall mehr Wildfisch zur Verfügung haben, könnten in Zukunftweniger Menschen davon profitieren. Wir müssen Fisch gerechterverteilen."Die vom WWF beauftragten Wissenschaftler der Universität Kielanalysierten, wieviel Meeresfisch im Jahr 2050 nachhaltig gefangenwerden kann und berechneten erstmals, ob diese Menge für alleMenschen reichen wird. "Unser Fischkonsum im globalen Norden wird inZukunft erheblichen Einfluss auf die Lebensbedingungen der Menschenhaben, die viel stärker von Fisch abhängig sind als wir", so Schacht.Für die Versorgung des Weltmarktes mit Fisch spielenEntwicklungsländer eine immer größere Rolle. Rund 61 Prozent desweltweiten Fischexports stammen aus Ländern des globalen Südens.Gleichzeitig ist in diesen Ländern die Abhängigkeit von Meeresfischals Nahrungsmittel und Proteinquelle viel höher als beispielsweise inEuropa.Ein Plus von 37 Millionen Tonnen Fisch durch besseres ManagementDen Prognosen der Wissenschaftler folgend, kann der wachsende globaleBedarf nach Fisch nur dann annähernd gedeckt werden, wenn dasweltweite Fischerei-Management deutlich verbessert, die Auswirkungenauf die Meeresumwelt verringert und der Schutz der Biodiversität undder marinen Lebensräume sichergestellt werden. Die weltweitejährliche Gesamt-Fangmenge ließe sich unter diesen Bedingungen auf137 Millionen Tonnen steigern. Seit Jahrzehnten stagniert sie beirund 100 Millionen Tonnen. "Voraussetzung für höhere Fänge ist eineganzheitliche Betrachtung des Ökosystems Meer sowie ein effektivesFischereimanagement, das gesunde Fischbestände zum Ziel erklärt, undseine Regeln mit Nachdruck durchsetzt", so Karoline Schacht vom WWF.Dagegen würden die zukünftigen Weltfischereierträge drastisch sinken,wenn das derzeitige Fischereimanagement sich nur geringfügigverschlechtert. Angesichts der Herausforderung künftig mehr Menschenversorgen zu müssen, ist ein Verharren im Status Quo desFischereimanagements laut WWF keine Option."Mit der Weltbevölkerung wächst auch ihr Fischbedarf. WenigerFisch wäre vor allem für jene 800 Millionen Menschen eineKatastrophe, für die Fisch die wichtigste Proteinquelle oder ihrwirtschaftliches Standbein ist", warnt Schacht. Da sich dieStaatengemeinschaft bis 2030 zum Ziel gesetzt hat, den Hunger in derWelt zu beenden, fordert der WWF die internationale Politik dazu auf,in ihren Aktionsplänen für die Umsetzung der nachhaltigenEntwicklungsziele die Fischfrage stärker zu betonen und langfristigeine faire und gerechte Verteilung des Fisches sicherzustellen.Auch der Zustand der Fischbestände in Europas Gewässern müssedrastisch verbessert werden, um die Importabhängigkeit deseuropäischen Marktes zu verringern. Europa importiert knapp einFünftel des weltweit gehandelten Fisches. An die Verbraucherinnen undVerbraucher in Deutschland und Europa appelliert der WWF, Fisch alsDelikatesse und nicht als alltägliches Konsumgut zu betrachten undsich beim Kauf für nachhaltige Produkte nach Empfehlung des WWFFischratgebers (www.wwf.de/fischratgeber ) zu entscheiden.Hintergrund:Auch Aquakultur leistet einen Beitrag zur Fischversorgung. Jederzweite weltweit verzehrte Fisch stammt derzeit aus Zuchtanlagen.Allerdings sind Zuchtfische zu 90 Prozent Süßwasserarten. Für dieErnährungssicherheit der Küstenbevölkerung in Entwicklungsländernspielt Fisch aus Zuchten kaum eine Rolle. Marine Aquakultur ist soteuer und aufwändig, dass sie v.a. für die Märkte derIndustriestaaten betrieben wird. Und auch das enorme Wachstum desAquakultursektors verursacht Umweltschäden, oftmals in Ländern mitschlechter oder fehlender Umweltgesetzgebung. Die zukünftige Rolleder globalen Fischzucht wird der WWF in einer separaten Untersuchungbehandeln.Beitrag zur Ernährungssicherheit: Mit dem geringsten angenommenenBevölkerungswachstum würde das weltweite Fischangebot 2050 mit100-prozentig wirksamem Fischereimanagement rund 81 Prozent desglobalen Fischbedarfs abdecken. Mit dem stärksten angenommenenBevölkerungszuwachs wären es 75 Prozent."Fischabhängigkeit" - Fisch ist nicht nur Nahrungsmittel und oftwichtigste Quelle tierischen Proteins, sein Fang und seineVerarbeitung schaffen Erwerbsmöglichkeiten und damit wirtschaftlicheund soziale Stabilität in vielen Küstenregionen weltweit. Der neuermittelte Fischabhängigkeitsindex weist z.B. Senegal als besondersfischabhängig aus. Generell zeigen westafrikanische Küstenländer undasiatische Inselstaaten die höchste Abhängigkeit von Fisch, die inEuropa vergleichsweise niedrig ist.Der regionale Fischbedarf kann in Meeresregionen mit vielenAnrainerstaaten (z.B. Mittelmeer oder Ostsee) in 2050 kaum gedecktwerden. Auch vor einem Großteil der afrikanischen, südostasiatischenund australischen Küste wird die Produktivität des Meeres zu geringsein. 