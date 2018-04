Mehr Finanzierungen für Verbraucher und Unternehmen: Kreditbanken wachsen zweistellig in 2017 (FOTO)

Berlin (ots) -Im Jahr 2017 haben die auf die Finanzierung von Konsum- undInvestitionsgütern spezialisierten Kreditbanken ihr Geschäft weiterausgebaut. Sie vergaben neue Kredite im Wert von 56,5 Milliarden Euroan Verbraucher. Das ist ein Plus von zehn Prozent im Vergleich zumVorjahr. Noch deutlicher weiteten die Institute ihre Kreditvergabe anUnternehmen aus. Sie stieg um 15 Prozent auf 16,5 Milliarden Euro."Verbraucher und Unternehmen haben verstärkt in Konsum- bzw.Investitionsgüter investiert und diese finanziert", sagte Jan W.Wagner, Vorstandsvorsitzender des Bankenfachverbandes, vorMedienvertretern in Frankfurt und erläuterte: "Die historischniedrigen Arbeitslosenzahlen wirken sich positiv auf das Konsumklimaaus und die gute Konjunktur befördert die gewerblichenAusrüstungsinvestitionen." Insgesamt finanzierten die Kreditbanken1,9 Millionen Kraftfahrzeuge per Kredit und damit vier Prozent mehrals noch ein Jahr zuvor.Kreditvergabe verlagert sich ins Internet - 25 Prozent mehrOnline-KrediteDie höchsten Zuwachsraten verzeichneten die Kreditbanken beiOnline-Finanzierungen. Im Vergleich zum Vorjahr haben die Institute25 Prozent mehr Kredite über das Internet angebahnt. Die notwendigeIdentifizierung und der Vertragsschluss können zwar seit 2016 bereitskomplett online erfolgen - per Video-Ident-Verfahren undelektronischer Signatur. Faktisch realisieren die Institute aberweniger als ein Prozent ihres Neugeschäfts auf diesem Weg. Da dasVerfahren immer noch komplexer als die Online-Bestellung einer Wareist, forderte Wagner Erleichterungen für den Abschluss vonKreditverträgen. "Wer digitalen Fortschritt will, muss auch dieHürden für digitale Finanzierungen abbauen", so der Verbandschef.Nach wie vor verhindert das Schriftformerfordernis fürVerbraucherkredite einen einfachen Vertragsschluss im Netz.Gesamtmarkt wächst moderat - Kreditbanken bauen Marktanteil ausWährend die Kreditbanken ihren Bestand an Finanzierungen fürPrivatpersonen (ohne Baufinanzierungen) im vergangenen Jahr um elfProzent ausgebaut haben, wuchs der Gesamtbestand bundesweit nur umdrei Prozent. Dieses Marktwachstum ist auf die Entwicklung bei denKreditbanken zurückzuführen, die ihren Marktanteil anKonsumentenratenkrediten entsprechend von 58 auf 61 Prozent ausgebauthaben. "Die Spezialisierung auf ein Geschäftsfeld zahlt sich aus",begründete Wagner das Wachstum der Verbandsmitglieder. Insgesamthatten die Kreditbanken Ende vergangenen Jahres 168,3 Milliarden Euroan Verbraucher und Unternehmen verliehen. Darin enthalten sind auchEinkaufsfinanzierungen, z. B. von Vorführwagen im Autohandel, sowieangekaufte Forderungen.Gute Zahlungsmoral in Deutschland - 98 Prozent aller Kreditelaufen gutIm europäischen Vergleich gibt es in der Bundesrepublik eine derbesten Rückzahlungsquoten von Krediten. Bei einer Ausfallquote vonunter zwei Prozent werden in Deutschland rund 98 Prozent allerKredite ordnungsgemäß zurückgezahlt, wie der Verband mit Blick aufeine Statistik der EZB feststellte. Bessere Rückzahler sind nur dieFinnen und Luxemburger, während in Italien, Irland und Portugaljeweils deutlich mehr als ein Zehntel aller Darlehen ausfallen. "Diegute Zahlungsmoral in Deutschland sorgt für eine entspannteRisikosituation im Kreditgeschäft", resümierte Wagner. Dass die großeMehrheit der Schuldner ihre Kredite bedienen kann, zeige sich auch anden weiterhin rückläufigen Insolvenzzahlen. In 2017 gingen dieVerbraucherinsolvenzen im siebten Jahr und dieUnternehmensinsolvenzen bereits im achten Jahr infolge zurück.Prognose für 2018 stabil - konstante Nachfrage nachVerbraucherkreditenAuf Basis der entspannten Risikosituation blickte Wagneroptimistisch in die Zukunft: "Wir erwarten eine konstante Nachfragenach Konsumfinanzierungen für das laufende Jahr". DerKonsumkredit-Index des Bankenfachverbandes zeigt für 2018 eineNutzung von Verbraucherkrediten auf Vorjahresniveau an.AnlagenKennzahlen 2017 - Geschäftsentwicklung der Kreditbankenhttps://ssl.bfach.de/media/file/20701.Kennzahlen_2017_BFACH.pdfTextfassung der Presseinformationhttps://ssl.bfach.de/media/file/20711.Presseinfo_18-04-26.docxBankenfachverbandDer Bankenfachverband (BFACH) vertritt die Interessen derKreditbanken in Deutschland. Seine Mitglieder sind die Experten fürdie Finanzierung von Konsum- und Investitionsgütern wieKraftfahrzeugen aller Art. Sie haben aktuell rund 170 Milliarden Euroan Verbraucher und Unternehmen ausgeliehen und fördern damitWirtschaft und Konjunktur. Mehr als jeder zweite Ratenkredit stammtvon den Kreditbanken.Pressekontakt:BankenfachverbandStephan Moll, Referatsleiter Markt und PRTel. 030 2462596-14stephan.moll@bfach.deOriginal-Content von: Bankenfachverband e.V., übermittelt durch news aktuell