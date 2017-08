Mehr Fachkräfte an der Nordsee erreichen / Jobware kooperiert mit den Cuxhavener Nachrichten und der Niederelbe-Zeitung (FOTO)

Paderborn/Cuxhaven (ots) -Der Stellenmarkt Jobware sowie die Cuxhavener Nachrichten und dieNiederelbe-Zeitung kooperieren im Stellenmarkt. Unternehmen, die inder vom starken Mittelstand geprägten Wirtschaftsregion in und umCuxhaven nach Mitarbeitern suchen, profitieren ab sofort von einerwirkungsvollen Publikation ihrer Anzeigen auf Jobware und demStellenmarkt der Cuxhavener Nachrichten und der Niederelbe-Zeitung."Die beiden Tageszeitungen für den Landkreis Cuxhaven orientierensich stark am Nutzen ihrer Leser. Das wissen auch unsereAnzeigenkunden zu schätzen. Dank der technischen Dienstleistungen vonJobware bringen wir noch schneller Bewerber und Unternehmen inunserem Stellenmarkt - dem modernster seiner Art - zusammen:www.cux-jobs.de. Die komfortablen Suchfunktionen unterstützenBewerber beim Finden von neuen beruflichen Herausforderungen. Undunsere Anzeigenkunden schätzen die einfache Schaltungsmöglichkeit",freut sich Frank Steffens, Mediaberater der Cuxhaven-NiederelbeVerlagsgesellschaft mbH & Co. KG.Auch Jobware Geschäftsführer Dr. Wolfgang Achilles unterstreichtden Mehrwert dieser Zusammenarbeit für Inserenten undStellensuchende: "Mit dem Stellenmarkt der Cuxhavener Nachrichten undder Niederelbe-Zeitung haben wir neue, starke Partner gewonnen, dieArbeitgebern ein regionales Reichweitenplus für ihre Stellenanzeigengarantieren." Insbesondere in den Branchenschwerpunkten Hafen- undLogistikwirtschaft, Energie, Tourismus, Gesundheit, Ernährungs- undFischwirtschaft, Biotechnologie und Pharma hat die Küstenregion vonCuxhaven eine Menge zu bieten.Weitere Infos unter: https://www.jobware.de/Ueber-Jobware/Presse/Über Jobware:Der Stellenmarkt Jobware unterstützt Sie seit 1996 bei derAnsprache und Gewinnung passender Mitarbeiter. Mit der Aufbereitungvon Stellenanzeigen in HTML und ihrer wirkungsvollen Platzierung imJobware-Stellenmarkt und hunderten Partner-Stellenmärkten erreichenwir für Sie den richtigen Bewerber.Pressekontakt:Redaktion und Kontakt:Björn Thomsen, M.A.PR-ManagerFon: 05251 / 5401 - 139Fax: 05251 / 5401 - 111b.thomsen@jobware.deOriginal-Content von: Jobware Online-Service GmbH, übermittelt durch news aktuell