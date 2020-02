Mehr Eigentümer in neuen Mehrfamilienhäusern / Je jünger Wohnhäuser in Deutschland sind, desto geringer ist der Anteil der vermieten Wohnungen und desto höher die Selbstnutzerquote (FOTO)

Berlin (ots) - Die Wohneigentumsquote in Deutschland ist eine der niedrigsten inEuropa und sie verändert sich auch kaum. In einem bestimmten Segment istallerdings ein gewisser Fortschritt zu erkennen: Nach Berechnungen von LBSResearch auf Basis des Mikrozensus Wohnen leben in neu erbautenMehrfamilienhäusern mehr Eigentümer als in den Vor- und Nachkriegsbauten.Ein Haus mit Garten - für viele Menschen ist dies ein Lebenstraum und deshalbhält es oft auch als Sinnbild für das Wohnen in Eigentum her. Doch dieVerwirklichung des Traums von den eigenen vier Wänden mit dem Einfamilienhausbauauf der grünen Wiese gleichzusetzen, wäre verfehlt, wie ein genauerer Blick indie Ende 2019 veröffentlichte vierjährliche Zusatzerhebung des Mikrozensus zumThema Wohnen zeigt. Zwar machen Einfamilienhäuser einschließlich Doppel- undReihenhäusern mit einem Anteil von fast 72 Prozent immer noch das Gros desselbst genutzten Wohneigentums aus. Fast unbemerkt - weil sich die allgemeineWohneigentumsquote seit Jahren auf einem nahezu konstant niedrigen Niveau vondeutlich unter 50 Prozent bewegt - hat sich hierzulande allerdings doch etwas zuverändern begonnen: Je neuer Mehrfamilienhäuser nämlich sind, desto höher istder Anteil an Wohnungen, die vom Eigentümer selbst bewohnt werden (Grafik):In Mehrfamilienhäusern ab Baujahr 2011 beträgt die sogenannte Eigentümerquoteimmerhin 29 Prozent, während sie in Gebäuden, die zwischen 1991 und 2010errichtet wurden, erst bei knapp 27 Prozent liegt.In den Vor- und Nachkriegsbauten bis Baujahr 1978 sind sogar gut 80 Prozentaller bewohnten Wohnungen vermietet. Dass der Mieteranteil gerade in jenenGebäuden besonders hoch ist, die nach dem Zweiten Weltkrieg errichtet wurden,ist leicht erklärlich: Seinerzeit war der soziale (Miet-)Wohnungsbau dietreibende Kraft, um den dringend benötigten Wohnraum zu schaffen. Hinzu kommt,dass gerade die Häuser aus den 1950er und 1960er Jahren die Ansprüche heutigerEigentümer an die Wohnqualität nur selten erfüllen können.Bei den Einfamilienhäusern ist keine vergleichbare Dynamik desSelbstnutzeranteils zu beobachten, was allerdings auch nicht weiter erstaunlichist: Denn es werden ohnehin fast 84 Prozent aller Einfamilienhäuser von ihrenEigentümern bewohnt. Im Vergleich nach Baujahren liegt die Quote bei den neuerenHäusern mit gut 87 Prozent zwar etwas höher als bei den alten, aber viel Luftnach oben gibt es nun einmal nicht mehr.Dass in neueren Mehrfamilienhäusern ein höherer Anteil von Wohnungen in dieKategorie selbst genutztes Eigentum fällt, ist indirekt eine Folge derLandflucht: Immer mehr junge Menschen zieht es zum Studium oder zur Ausbildungin die Städte, und sie bleiben dort, wenn jene Lebensphase ansteht, in derBerufseinstieg und Familiengründung mit dem Erwerb von Wohneigentum Hand in Handgehen. Dies führt dazu, dass die Wohneigentumsquote in den Städten steigt undquasi spiegelbildlich auch jene in den Mehrfamilienhäusern, die neu auf denMarkt kommen. Einfamilienhäuser sind schließlich in den meisten Metropolen, vorallem in deren begehrten Szenequartieren rar.Generell gilt: Je städtischer - sprich je verdichteter - ein Wohnort ist, umsohöher fällt der Anteil von Etagenwohnungen am selbst genutzten Eigentum aus.Laut Mikrozensus beträgt er in den Metropolen gut die Hälfte, in derenSpeckgürteln ein Drittel und in den daran angrenzenden Kreisen nur noch etwasmehr als ein Viertel.Nun wäre es wohl übertrieben, aus der höheren Selbstnutzerquote in neuerenMehrfamilienhäusern zu schlussfolgern, dass die selbstnutzenden Eigentümer dietreibenden Kräfte des Wohnungsneubaus in den Städten sind. Dass es einen Trendzum Wohnen im Eigentum auch in den Städten gibt, steht allerdings außer Frage -und vor dem Hintergrund, dass viele gekommen sind, um zu bleiben, ist dasdurchaus begrüßenswert.Wie sich die Eigentümeranteile künftig entwickeln werden, hängt allerdings auchvon den politischen Rahmenbedingungen ab, die gerade bei angespanntenWohnungsmärkten kaum vorhersehbar sind und in beide Richtungen wirken können. Somachen zum Beispiel Regulierungen wie die Mietpreisbremse oder gar der BerlinerMietendeckel den Mietwohnungsbau aus Investorensicht riskanter undWiedervermietungen unattraktiver - was die Eigentümerquote eher begünstigt.Umwandlungsverbote in sogenannten Milieuschutzgebieten dagegen könnenverhindern, dass bestehende Mietwohnungen zu selbst genutzten Eigentumswohnungenwerden.Pressekontakt:Dr. Ivonn KappelReferat PresseBundesgeschäftsstelle LandesbausparkassenTel.: 030 20225-5398Fax : 030 20225-5395E-Mail: ivonn.kappel@dsgv.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/35604/4527931OTS: Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen (LBS)Original-Content von: Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen (LBS), übermittelt durch news aktuell