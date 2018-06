Mehr EU-Mittel für bayerische Start-ups / LfA und Europäischer Investitionsfonds bauen Zusammenarbeit aus / Venture-Capital-Dachfonds wird auf 200 Millionen Euro aufgestockt

Weitere Suchergebnisse zu "UPS":

München (ots) - Die LfA Förderbank Bayern und der EuropäischeInvestitionsfonds (EIF) bauen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit fürStart-ups weiter aus. Die LfA-EIF-Fazilität, ein Dachfonds zurVerbesserung der Finanzierungsbedingungen für innovative Unternehmen,wird von LfA und EIF jeweils um 25 Millionen Euro auf insgesamt 200Millionen Euro aufgestockt. Der Anteil der LfA beläuft sich damit auf100 Millionen Euro. Der Fonds wurde auf Initiative des BayerischenWirtschaftsministeriums, der LfA und des EIF geschaffen undinvestiert seit 2009 in Venture-Capital-Fonds in Bayern. Ziel ist es,das Wagniskapitalangebot im Freistaat für kleinere und mittlereTechnologieunternehmen zu erweitern. Bislang sind Zusagen an 26 Fondsmit Sitz oder Niederlassung im Freistaat erfolgt. Über 50 bayerischeUnternehmen haben bereits von Investitionen aus den Fonds derLfA-EIF-Fazilität profitiert.Der Geschäftsführende Direktor des Europäischen Investitionsfonds,Pier Luigi Gilibert, kommentiert: "Der EIF ist hocherfreut seinEngagement für die LfA-EIF-Fazilität zur Unterstützung von KMU inBayern weiter auszubauen. Die LfA-EIF-Fazilität investiert inVC-Fonds, um Unternehmen den Zugang zu finanziellen Mitteln zuerleichtern. Unser Engagement wird weiter dazu beitragen, dieFinanzierung von Unternehmen durch bestehende und neue Fondsmanagerweiter zu fördern."Bayerns Wirtschaftsminister und LfA-VerwaltungsratsvorsitzenderFranz Josef Pschierer erklärt: "Der Zugang zu Wagniskapital istgerade für junge technologieorientierte Unternehmen eine wichtigeVoraussetzung für den wirtschaftlichen Erfolg. Mit der Aufstockungdes bayerisch-europäischen Dachfonds schafft die LfA nachhaltigeAnreize, mehr Wagniskapital nach Bayern zu holen. Das stärkt diebayerische Venture-Capital-Landschaft, verbessert dieFinanzierungschancen für innovative Start-ups und setztWachstumsimpulse am Standort."Dr. Otto Beierl, Vorstandsvorsitzender der LfA, ergänzt: "UnsereKooperation mit dem EIF für mehr Wagniskapital in Bayern ist eingroßer Erfolg. Durch unsere Investitionen in den Dachfonds des EIFkonnten bislang rund 3 Milliarden Euro an zusätzlichem Kapital beiDrittinvestoren eingeworben werden. So fließt ein Vielfaches unseresMitteleinsatzes an bayerische Hightech-Gründer über Eigenkapitalzurück. Im Interesse der bayerischen Start-ups weiten wir unserEngagement nun erneut aus."Über den EIF:Der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört zur Gruppe derEuropäischen Investitionsbank. Seine Aufgabe besteht im Wesentlichendarin, kleinsten sowie kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) inEuropa den Zugang zu Finanzierungsmitteln zu erleichtern. Der EIFsetzt dazu verschiedene Instrumente ein, die von Risiko- undWachstumskapital über Garantien bis hin zu Mikrofinanzierungenreichen und die speziell auf die Kunden zugeschnitten sind. Mitseinen Finanzierungen fördert der EIF die Ziele der EU in denBereichen Unternehmertum, Innovation, Wachstum, Beschäftigung undRegionalentwicklung.Über die LfA:Die LfA ist seit 1951 die staatliche Spezialbank zur Förderung desMittelstands in Bayern. Die Förderkredite werden grundsätzlich beiden Hausbanken der Unternehmen beantragt und über diese ausgereicht.Neben zinsgünstigen Förderkrediten umfasst das Angebot der LfARisikoübernahmen durch Bürgschaften, Haftungsfreistellungen undGarantien sowie Eigenkapital über Beteiligungsgesellschaften aus derLfA-Gruppe (BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH, BayernKapital GmbH). Um den Wirtschaftsstandort Bayern zu stärken,unterstützt die LfA auch Infrastrukturvorhaben. Im Geschäftsjahr 2017lag die Gesamtförderleistung der LfA für die bayerische Wirtschaftbei rund 2,54 Milliarden Euro. Informationen zu denFinanzierungsmöglichkeiten bietet die LfA-Förderberatung: Telefon0800 / 21 24 24 0 (kostenfrei), www.lfa.dePressekontakt:Anita Dehnepresse@lfa.de089 / 2124 2226Original-Content von: LfA Förderbank Bayern, übermittelt durch news aktuell