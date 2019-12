Mehr Chancengerechtigkeit: Lidl unterstützt SOS-Kinderdorf-Projekte mit 50.000 Euro (FOTO)

Neckarsulm (ots) - Mit insgesamt 50.000 Euro fördert Lidl Projekte desSOS-Kinderdorf e.V., um benachteiligten Kindern, Jugendlichen und Eltern vor Ortpositive Lebensbedingungen zu ermöglichen. Die Summe stammt aus dem Verkaufeines Lidl-Produkts, bei dem 10 Cent je Packung an die Projekte Frühe Hilfen,Ausbildungsförderung und an eine Kinderdorffamilie der Hilfsorganisationfließen. Den Spendenscheck übergab Lidl offiziell an die Mitarbeiterinnen undMitarbeiter der unterstützten Einrichtungen von SOS-Kinderdorf."Die SOS-Kinderdorf-Projekte helfen Menschen in unterschiedlichen Lebenslagenund fördern Chancengerechtigkeit - ein Thema, für das wir uns bei Lidl besonderseinsetzen. Daher freuen wir uns sehr, dass wir die Hilfsorganisation dabeiunterstützen und der Gesellschaft etwas zurückgeben können", sagt Norbert Bock,Beauftragter für Mitarbeiter und Soziales der Lidl-RegionalgesellschaftEggolsheim."Mit der Unterstützung leistet Lidl einen wichtigen Beitrag zur Finanzierung derProjekte von SOS-Kinderdorf. So können wir benachteiligten Kindern, Jugendlichenund Familien ein breites Angebotsspektrum bieten, das dann auch die konkretenBedürfnisse abdeckt", betont Elke Tesarczyk, Leiterin Marketing, SOS-Kinderdorfe.V.Gerechte Chancen für eine positive ZukunftLidl hat sich zum Ziel gesetzt, sich aktiv und vor Ort in Deutschland für mehrChancengerechtigkeit einzusetzen. Als einer der führendenLebensmitteleinzelhändler ist das Unternehmen bereits Chancengeber für rund83.000 Mitarbeiter in Deutschland. Um auch benachteiligte junge Menschen beimStart ins Berufsleben zu fördern, fließt ein Teil der Summe in dieAusbildungsförderung des SOS-Kinderdorfes Nürnberg. Das dortigeBerufsausbildungszentrum unterstützt Jugendliche mit Bildungslücken, fehlenderReife oder unglücklichen Lebensumständen dabei, einen Ausbildungsplatz zufinden, der eine wichtige Voraussetzung für ein eigenständiges Leben ist.Ein anderer Teil der Fördersumme fließt in das Projekt Frühe Hilfen desSOS-Familienzentrums Berlin, das sich an Eltern mit Kindern im Alter bis zu dreiJahren richtet. In den ersten Jahren mit Kind haben Eltern viele Fragen undwerden mit neuen Herausforderungen konfrontiert, bei denen die Mitarbeiter derSOS-Kinderdorf-Familie ihnen beratend zur Seite stehen.In Worpswede unterstützt Lidl eine SOS-Kinderdorffamilie, in der Kinder, dienicht mehr in ihrem Elternhaus leben können, ein neues Zuhause finden. Dortbekommen Jungen und Mädchen mit einer belastenden Vergangenheit eine zweiteChance auf ein kindgerechtes und unbeschwertes Leben.Über Lidl Deutschland:Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der Unternehmensgruppe Schwarz mitSitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel inDeutschland und Europa. Aktuell ist Lidl in 32 Ländern präsent und betreibt rund10.800 Filialen in derzeit 29 Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund83.000 Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit derKunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis undFairness im Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte aus verschiedenen Kategorien, Weineund Spirituosen sowie Reisen und weitere Services an. Das Angebot desLidl-Onlineshops wird ständig erweitert und umfasst derzeit rund 30.000 Artikel.Als Discounter legt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis fürseine Kunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das täglicheHandeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt undfokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder: Sortiment,Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner. Lidl hat imGeschäftsjahr 2018 einen Umsatz in Höhe von 81,2 Mrd. Euro erwirtschaftet, davon22,7 Mrd. Euro Lidl Deutschland. Mehr Informationen zu Lidl Deutschland imInternet auf lidl.de.Über den SOS-Kinderdorf e.V.:SOS-Kinderdorf bietet Kindern in Not ein Zuhause und hilft dabei, die sozialeSituation benachteiligter junger Menschen und Familien zu verbessern. InSOS-Kinderdörfern wachsen Kinder, deren leibliche Eltern sich aus verschiedenenGründen nicht um sie kümmern können, in einem familiären Umfeld auf. Sieerhalten Schutz und Geborgenheit und damit das Rüstzeug für ein gelingendesLeben. Der SOS-Kinderdorfverein begleitet Mütter, Väter oder Familien und ihreKinder von Anfang an in Mütter- und Familienzentren. Er bietet Frühförderung inseinen Kinder- und Begegnungseinrichtungen. Jugendlichen steht er zur Seite mitoffenen Angeboten, bietet ihnen aber auch ein Zuhause inJugendwohngemeinschaften sowie Perspektiven in berufsbildenden Einrichtungen.Ebenso gehören zum SOS-Kinderdorf e.V. die Dorfgemeinschaften für Menschen mitgeistigen und seelischen Beeinträchtigungen. In Deutschland helfen in 38Einrichtungen insgesamt über 4.100 Mitarbeiter. Der Verein erreicht undunterstützt mit seinen Angeboten rund 108.000 Kinder, Jugendliche und Familienin erschwerten Lebenslagen. Darüber hinaus finanziert der deutscheSOS-Kinderdorfverein 113 SOS-Einrichtungen in 37 Ländern weltweit. Pressekontakt:
Pressestelle Lidl Deutschland
07132/30 60 90 · presse@lidl.de