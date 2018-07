Mehr Bücher für Menschen mit Seh- und Lesebehinderung

Berlin (ots) - Das Deutsche Institut für Menschenrechte empfiehltBund und Ländern, die Übertragung von Literatur, Kunst undWissenschaft in barrierefreie Formate wie Brailleschrift, Großdruckoder Hörbuch stärker öffentlich zu fördern. Ebenso sollten sieBibliotheken und Bildungseinrichtungen mehr Mittel für den Ausbauihrer Barrierefreiheit zur Verfügung stellen.Anlässlich des heute im Bundestag eingebrachten Gesetzesentwurfsder Bundesregierung für einen verbesserten Zugang zu urheberrechtlichgeschützten Werken zugunsten von Menschen mit einer Seh- oderLesebehinderung (Drucksache 19/3071 vom 29.06.2018) weist dasInstitut darauf hin, dass die Bundesregierung die Vorgaben derUN-Behindertenrechtskonvention bislang nur unvollständig aufgreift."Der Gesetzentwurf lässt offen, ob die Kosten für die Übertragung inein barrierefreies Format von Menschen mit Seh- und Lesebehinderungenselbst getragen werden müssen", erklärt Valentin Aichele, Leiter derMonitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonvention des DeutschenInstituts für Menschenrechte. "Es ist klare Vorgabe derUN-Behindertenrechtskonvention, dass die Kosten für barrierefreieAngebote nicht den Menschen mit Seh- und Lesebehinderungenaufgebürdet werden dürfen. Sie würden sonst im Zugang zu Büchern undLiteratur benachteiligt", so Aichele weiter.Die UN-Behindertenkonvention verlangt zudem, dass Bibliotheken undBildungseinrichtungen inklusiv sein sollen: Die Gebäude sowie dieangebotenen Dienstleistungen müssen barrierefrei sein, so dassMenschen mit Behinderungen die nötige Unterstützung erhalten.Bislang haben blinde, seh- und lesebehinderte Menschen inDeutschland Zugang zu höchstens fünf Prozent der Literatur, Kunst undWissenschaft.Das Institut ist mit dem Monitoring der Umsetzung derUN-Behindertenrechtskonvention betraut worden und hat hierfür dieMonitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonvention eingerichtet. Es hatgemäß der UN-Konvention (Artikel 33 Absatz 2 UN-BRK) den Auftrag, dieRechte von Menschen mit Behinderungen zu fördern, zu schützen und dieUmsetzung der Konvention in Deutschland zu überwachen. DieUN-Behindertenrechtskonvention ist seit 2009 in Deutschlandrechtsverbindlich.WEITERE INFORMATIONENDeutsches Institut für Menschenrechte (2018): Stellungnahme zumEntwurf eines Gesetzes über einen verbesserten Zugang zu Werkenzugunsten von Menschen mit Seh- oder Lesebeeinträchtigunghttp://ots.de/CHo88qPressekontakt:Ute Sonnenberg2. PressesprecherinZimmerstraße 26/2710969 BerlinTel.: 030 259 359-453sonnenberg@institut-fuer-menschenrechte.dewww.institut-fuer-menschenrechte.deTwitter: @DIMR_BerlinOriginal-Content von: Deutsches Institut für Menschenrechte, übermittelt durch news aktuell