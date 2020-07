Mehr Bücher auf dem Roten Sofa: DAS! startet neue Rubrik mit Literatur-Tipps (FOTO)

Hamburg (ots) - Das Vorabendmagazin "DAS!" im NDR Fernsehen startet eine neue, regelmäßige Rubrik mit Literatur-Tipps. Ab 2. Juli gibt es an jedem ersten Donnerstag im Monat Lese-Empfehlungen. Norddeutsche Buchhändlerinnen und Buchhändler wählen die Bücher aus und stellen sie in ihren Geschäften vor.Franziska Kischkat, Redaktionsleiterin "DAS!": "Mit den neuen Büchertipps in unserer beliebten NDR Sendung 'DAS!' möchten wir noch mehr Menschen für Literatur begeistern. Unsere Zuschauerinnen und Zuschauer können sich auf abwechslungsreiche Empfehlungen von leidenschaftlichen Buchhändlerinnen und Buchhändlern aus dem ganzen Norden freuen. Unser Ziel: noch mehr Lust auf Lesen."Zu den "DAS!" Literatur-Tipps gehören interessante Neuerscheinungen, Klassiker der Literatur, Lesestoff für den Urlaub und ein besonderer Tipp oder das Lieblingsbuch der Buchhändlerin bzw. des Buchhändlers. Zum Auftakt ist "DAS!" zu Gast in Georgsmarienhütte nahe Osnabrück. Dort ist Reimund Pohlmann Buchhändler mit Leib und Seele: Als er 2008 in den Ruhestand ging und den Laden abgab, hielt er es nur vier Jahre aus, dann kaufte er die Buchhandlung "Sedlmair" zurück. Er liebt den überschaubaren Laden und den unmittelbaren Kontakt zu den Kundinnen und Kunden. Pohlmann kennt fast jedes Buch und schaut besonders gerne rechts und links der Bestsellerlisten.Das NDR Vorabendmagazin "DAS!" gibt es seit 30 Jahren, es läuft täglich im NDR Fernsehen. Im wöchentlichen Wechsel moderieren Bettina Tietjen, Inka Schneider und Hinnerk Baumgarten. Bei ihnen auf dem berühmten Roten Sofa nehmen Prominente, bekannte Künstlerinnen und Künstler, Kulturschaffende, Buchautorinnen und -autoren und andere interessante Gäste Platz. Neben dem Gespräch im Studio gehören norddeutsche Nachrichten und informative Magazin-Beiträge zum Programm."DAS!" wird im NDR Sendegebiet im Schnitt von 577.000 Zuschauerinnen und Zuschauern gesehen. Das entspricht einem Marktanteil von 12,7 Prozent. Bundesweit verfolgen im Mittel 726 000 Zuschauerinnen und Zuschauer das NDR Vorabendmagazin.Die "DAS! Literatur-Tipps" sind mit genauen Angaben zum Buch auf NDR.de/DAS nachzulesen.Hinnerk Baumgarten moderiert die DAS!-Sendung mit der Premiere der Literatur-Tipps. Hierzu bieten wir ein Foto auf http://www.ARD-Foto.de .Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationLara LouwienTel.: 040 / 4156-2312Mail: l.louwien@ndr.de http://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6561/4640066OTS: NDR Norddeutscher RundfunkOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell