Mehr Bildungsqualität? Politik sendet widersprüchliche Signale / Ein Kommentar von Prof. Dr. Wassilios E. Fthenakis, Präsident des Didacta Verbandes der Bildungswirtschaft (FOTO)

Darmstadt (ots) -Seit der Bundesratssitzung am 14. Dezember 2018 steht fest: DasGesetz zur Weiterentwicklung der Qualität in der Kindertagesbetreuungkommt, der Digitalpakt für deutsche Schulen vorerst nicht. BeideVorhaben müssen getrennt voneinander betrachtet werden, doch ihreZiele sind im Kern identisch: Der Bund will mehr Geld für dieQualität in deutschen Bildungseinrichtungen bereitstellen, derenFinanzierung Länderhoheit ist. Dass nun nur ein Schritt in dierichtige Richtung erfolgt, ist ein widersprüchliches Signal fürFachkräfte, Eltern und vor allem für Kinder und Jugendliche. Einmalmehr wird auf ihrem Rücken das Kompetenzgerangel zwischen Bund undLändern über die Bildungsfinanzierung ausgetragen.Gerade noch rechtzeitig vor dem Jahreswechsel geeinigt haben sichdie Beteiligten auf das Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität inder Kindertagesbetreuung - ein Vorhaben, das von Fachkräften undForschern seit vielen Jahren gefordert wird. Ab 2019 bis zum Jahr2022 wird der Bund den Ländern 5,5 Milliarden Euro zur Verfügungstellen. Das Gesetz ist längst überfällig und grundsätzlich richtig.Ob es wirklich zu mehr Qualität in den Kitas beiträgt, wirdallerdings vom Willen der Länder abhängen, wie sie das Geldverwenden. Denn: Es gibt keine Verpflichtungen, beispielsweise ob dasGeld für die Professionalisierung der Fachkräfte oder für dieGebührenfreiheit eingesetzt wird.Finanziert wird das Gesetz über einen höheren Anteil an denUmsatzsteuereinnahmen. Damit unterscheidet es sich vom Digitalpakt,für den eine Grundgesetzänderung geplant war. Dieses Vorhaben hat derBundesrat am 14. Dezember 2018 vorerst ausgebremst.Wieder einmal geht es ums Prinzip und die Frage, wie weit der Bundin die Länderhoheit eingreifen darf. Ab dem 1. Januar 2019 wollte derBund über einen Zeitraum von fünf Jahren insgesamt fünf MilliardenEuro zur Verfügung stellen, davon 3,5 Milliarden Euro noch in dieserLegislaturperiode. Ob und wann es dazu kommt, ist ungewiss. Zunächstwird im gemeinsamen Vermittlungsausschuss mit dem Bundestag weiterverhandelt.Von vergifteten Geschenken ist die Rede und von einer Verzwergungder Länder. Dagegen sind es die Bildungschancen der Schülerinnen undSchüler, die unnötig klein gehalten werden. Schulen haben einenimmensen Aufholbedarf bei der digitalen Ausstattung, sowohl mittechnischer Infrastruktur und Geräten als auch mit pädagogischenKonzepten für die Bildung in der digitalen Welt.So verstreicht weitere wertvolle Zeit. Die Finanzhilfen durch denBund sind sinnvoll. Das wissen auch die Länder, die den Digitalpaktnicht grundsätzlich ablehnen. Deshalb gilt umso mehr: Einigt Euch!Schnell! Sowohl über den Weg, wie mehr Geld in das Bildungssystemfließen kann, als auch über die Frage, wie diese Finanzierungnachhaltig wirkt. Beide Gesetzesvorhaben sind zeitlich befristet.Vage Zusagen des Bundes, auch darüber hinaus eine finanzielle Lösunganzubieten, reichen den Ländern zu Recht nicht aus. 2019 kann immernoch das Jahr werden, in dem die Weichen für mehr Bildungsqualitätinsgesamt gestellt werden. Bund und Länder müssen diese Chance jetztnutzen.