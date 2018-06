Mehr Bienen für Berlin - Berlin blüht auf! / Die Deutsche Wildtier Stiftung startet mit der Berliner Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz ein Wildbienenprojekt

Berlin/Hamburg (ots) - Den Wildbienen in der Hauptstadt geht eswie vielen Berlinern: Sie sind Individualisten, leben häufig alsSingle und sind stets auf der Suche nach geeignetem Wohnraum. DieFolge: Viele Wildbienenarten stehen auf der Roten Liste. "DenBerliner Bienen soll geholfen werden", sagt Stefan Tidow,Staatssekretär für Umwelt und Klimaschutz, heute beim Start des neuenProjektes "Mehr Bienen für Berlin - Berlin blüht auf", das im BezirkCharlottenburg-Wilmersdorf seinen Anfang nimmt. "Wir wollen mitdiesem Projekt zeigen, dass es auch in urbanen Räumen möglich ist,Wildbienen zu schützen und zu fördern", betont Hilmar Freiherr vonMünchhausen, Geschäftsführer der Deutschen Wildtier Stiftung.Was heute auf der Baumannschen Wiese in der Nähe derU-Bahn-Station Ruhleben seinen Anfang nimmt, soll auf viele weitereöffentliche Freiflächen in Berlin ausgedehnt werden. "Gemeinsam mitdem Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf wurden geeignete Standorteausgewählt, die zu wildbienenfreundlichen Lebensräumen aufgewertetwerden", sagt Stefan Tidow. "Jede Fläche bekommt dabei einindividuelles Konzept."In Großstädten eignen sich auch oft die bisher vom Naturschutzvernachlässigten Flächen wie Grünstreifen, Verkehrsinseln und andereöffentliche Freiflächen als Lebensraum für Wildbienen. "ObBlühflächen als Nahrungsgrundlage oder Totholz als Nistmaterial fürWildbienen - alle Maßnahmen werden auf Alltagstauglichkeit,Kosteneffizienz und Wirksamkeit geprüft", erläutert derGeschäftsführer der Deutschen Wildtier Stiftung. Münchhausen sieht inden insektenfreundlich gestalteten Flächen auch Möglichkeiten, fürdie Städte und Kommunen Geld zu sparen.Nicht nur die Wildbienen, auch die Berliner werden profitieren:"Nehmen wir als Beispiel die Projektfläche Hohenzollerndamm", sagtHilmar Freiherr von Münchhausen. "Was heute eine ungenutzte Flächezwischen zwei Straßen ist, soll morgen ein blühender Lebensraum fürWildbienen werden."Vor drei Jahren startete die Deutsche Wildtier Stiftung dasProjekt zum Schutz von Wildbienen im städtischen Raum in Hamburg.Über die Grenzen der Hansestadt hinaus bekannte Kooperationspartnerwie Airport Hamburg, der Friedhof Ohlsdorf und der Tierpark Hagenbeckengagieren sich im Projekt der Deutschen Wildtier Stiftung.Wissenschaftler führen ein Monitoring zur Erfassung desWildbienenbestandes durch und die erste Rote Liste der Wildbienen inHamburg ist in Arbeit.Kostenloses Bildmaterial: www.Presse.DeutscheWildtierStiftung.dePressekontaktEva Goris, Pressesprecherin, Christoph-Probst-Weg 4, 20251 Hamburg,Telefon 040 9707869-13, Fax 040 9707869-19,E.Goris@DeutscheWildtierStiftung.de, www.DeutscheWildtierStiftung.deOriginal-Content von: Deutsche Wildtier Stiftung, übermittelt durch news aktuell