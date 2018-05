Mehr Bienen für Berlin - Berlin blüht auf

Hamburg (ots) - Haben Sie gewusst, dass in Berlin derzeit zwar 320Wildbienenarten nachgewiesen sind, sich ihre Lebenssituation aberimmer weiter verschlechtert? Den Wildbienen in der Hauptstadt geht eswie vielen Berlinern: Sie sind Individualisten, viele leben alsSingle und geeigneter Wohnraum ist knapp. Die Folge: Über die Hälftealler Wildbienenarten Deutschlands steht auf der Roten Liste.Berliner zeigen Herz für Wildbienen! Unter dem Motto "Mehr Bienenfür Berlin - Berlin blüht auf" startet die Senatsverwaltung fürUmwelt, Verkehr und Klimaschutz gemeinsam mit der Deutschen WildtierStiftung und dem Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf ein Pilotprojektzur Verbesserung der Insektenlebensräume in der Stadt.Hierzu werden beispielhaft mehrere Grünflächen im Bezirkbestäuberfreundlich umgestaltet und die Grünpflege insektenfreundlichumgestellt.Um sich ein Bild von den künftig zu entwickelnden Flächen zumachen, laden wir Sie herzlich anlässlich der Auftaktveranstaltung zueinem Ortstermin ein:Wann: Dienstag, den 5. Juni 2018, 11.00 UhrWo: Baumannsche Wiesen, etwa 100 m südlich des U-Bahnhofes Ruhleben(zwischen Hempelsteig und Murellenweg auf der Grünfläche)Wer: Stefan Tidow, Staatssekretär Umwelt und KlimaschutzUmweltstaatssekretär Stefan Tidow wird das Pilotprojekt gemeinsammit Bezirksstadtrat Oliver Schruoffeneger und dem Geschäftsführer derDeutschen Wildtier Stiftung, Freiherr Hilmar von Münchhausen,vorstellen und erläutern.Pressekontakt:Eva GorisPressesprecherinTelefon: 040 9707869-13E.Goris@DeWiSt.dewww.DeutscheWildtierStiftung.deOriginal-Content von: Deutsche Wildtier Stiftung, übermittelt durch news aktuell