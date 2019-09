Mehr Bewerber durch ausgezeichnete Recruiting-Prozesse: Jobware auditiert Unternehmen (FOTO)

Paderborn (ots) -Wie gelingt es Unternehmen, noch besser bei gefragten Kandidatenzu punkten, ohne die Recruiting-Kosten weiter in die Höhe zu treiben?Und welche Methoden müssen Recruiter beherrschen, um dieErwartungshaltung aller Prozessbeteiligten zu managen? IndividuelleAntworten auf diese Kernfragen erfolgreicher Personalwerbung gibt absofort der RECRUITING-EXCELLENCE-Award, der einen neuenGeschäftsbereich der Jobbörse Jobware markiert.Wissenschaftlicher Beirat des RECRUITING-EXCELLENCE-Ansatzes istProf. Dr. Wolfgang Jäger, führender Experte für das Thema Recruitingan der Hochschule RheinMain in Wiesbaden. Basierend auf seinenForschungsergebnissen werden Unternehmen auf Schwächen im Recruitinghin auditiert, umfassend untersucht und in einem Ergebnisbericht aufihr Optimierungspotenzial bezüglich Recruiting-Organisation,Recruiting-Prozess, Recruiting-Kultur und Recruiting-Philosophiebewertet."Eine hohe Qualität im Recruiting belohnen wir mit der Vergabe desRECRUITING-EXCELLENCE-Awards", stellt Matthias Olten, neuer LeiterJobware Auditierung / Zertifizierung, erfolgreichen Teilnehmern inAussicht. Das Unternehmen darf das Siegel ab Erhalt für die Dauer vonzwei Jahren zur Sichtbarmachung seiner Recruiting-Qualität führen."Diese besondere Auszeichnung bleibt bei Bewerbern nicht unbemerkt,ist sie doch ein Garant für einen strukturierten und angenehmenBewerbungsprozess", so Olten, der zuvor unter anderem neun Jahre dieJobbörse kalaydo.de geleitet hat.Weitere Informationen zur Teilnahme und wissenschaftlichenMethodik des RECRUITING-EXCELLENCE-Ansatzes erhalten Sie unterwww.recruiting-excellence-award.de , m.olten@jobware.de oder Tel.05251/5401-2828Pressekontakt:Jobware GmbHMatthias OltenE-Mail: m.olten@jobware.de / presse@jobware.deTel: 05251 5401-2828www.jobware.dewww.recruiting-excellence-award.deOriginal-Content von: Jobware GmbH, übermittelt durch news aktuell