Mehr Betriebsgründungen in den ersten neun Monaten

WIESBADEN (dpa-AFX) - In Deutschland sind in den ersten drei Quartalen dieses Jahres wieder mehr Betriebe mit größerer wirtschaftlicher Bedeutung gegründet worden.



Die Zahl lag mit 94 200 um 0,4 Prozent höher als vor einem Jahr, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden berichtete. Die Behörde geht für das Gesamtjahr von 124 000 Neugründungen aus. Das wäre 1 Prozent mehr als 2018. Dem werden schätzungsweise 100 000 Schließungen gegenüber stehen.

Von größerer wirtschaftlicher Bedeutung ist per Definition ein Betrieb, wenn er von einer juristischen Person oder einer Gesellschaft gegründet wird. Betriebe von natürlichen Personen werden hinzugezählt, wenn sie eine Handwerkskarte besitzen, Leute beschäftigen oder persönlich im Handelsregister eingetragen sind.

Demgegenüber gibt es noch eine Vielzahl von Klein- und Nebenerwerbsbetrieben. Mit diesen eingerechnet wurden in den ersten neun Monaten 519 700 Gewerbebetriebe angemeldet, eine Steigerung um 1,5 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Dem standen 454 900 Abmeldungen gegenüber, ein Rückgang um 2,1 Prozent./ceb/DP/mis