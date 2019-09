Mehr Besucher und bestes Wetter: Das war der MDR-Musiksommer (FOTO)

Leipzig (ots) -Mit dem Abschlusskonzert ist am Samstag in Suhl der diesjährigeMDR-Musiksommer zu Ende gegangen. Vierzehn Wochen lang brachte dasFestival hochrangige Künstler und Ensembles in die Regionen Sachsens,Sachsen-Anhalts und Thüringens. Mehr als 18.000 Gäste besuchten dieKonzerte, das ist eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr. 14Veranstaltungen waren ausverkauft. Im nächsten Jahr beginnt derMDR-Musiksommer am 6. Juni in Erfurt. Der Vorverkauf startet am30.10.2019."Da der MDR-Musiksommer in diesem Jahr mit vierzehn Wochenbesonders lang war, haben wir mit den insgesamt 59 Konzerten nochmehr Besucher erreichen können als im Vorjahr.", ziehtMDR-Musiksommer-Manager Oliver Jueterbock Bilanz.Zu den musikalischen Höhepunkten gehörten die Konzerte mit SimoneKermes in Tangermünde, Ragna Schirmer in Arnstadt und Eisenach, NuriaRial in Jerichow, Nemanja Radulovic in Hellerau sowie der Academy ofSt Martin in the Fields in Weimar.Bereits zum 28. Mal hat das sommerliche Musikfestival während derSpielpause von Theatern und Konzerthäusern ein breit gefächertesKulturangebot von Klassik und Crossover in die mitteldeutschenRegionen gebracht. Mit sieben Konzertreihen führte derMDR-Musiksommer beispielsweise in "Bachorte" oder reiste entlang der"Straße der Romanik". Eine diesjährige Besonderheit war dieKonzertreihe "bauhaus19", die großen Anklang beim Publikum fand.Anlässlich des Jubiläums der Kunst-, Architektur- und Designströmungwurden Bauwerk aus dem Bauhaus-Umfeld zu Konzertorten, etwa das neueBauhaus-Museum Weimar, die KunstWandelhalle Bad Elster oder dasDiakonissen-Mutterhaus in Elbingerode, wo die Schwestern denMDR-Musiksommer besonders herzlich empfingen.Auch das Sommerwetter hat mitgespielt, so dass alleOpen-Air-Konzerte, etwa im Magdeburger Elbauenpark, inTambach-Dietharz oder im Wörlitzer Landschaftspark, wie geplantstattfinden konnten.Neben der Fernsehübertragung des Eröffnungskonzerts mit denMDR-Ensembles unter Risto Joost in Görlitz war das FestivalProgrammbestandteil bei MDR KULTUR und MDR KLASSIK. Unter anderemwurden sieben der Konzerte live übertragen oder für eine spätereSendung aufgezeichnet. Konzerte nachhören auf www.musiksommer.deEtablierte Spielstätten wie die Wartburg oder die RotkäppchenSektkellerei Freyburg waren ebenfalls gut besucht. Mit Künstlern wieder schwedischen Jazzsängerin Rigmor Gustafsson bewies derMDR-Musiksommer seine Vielseitigkeit, aber auch die MDR-Musikerpräsentierten sich in verschiedenen Formationen vom Trio bis zurgroßen Besetzung beim monumentalen Gemeinschaftskonzert mit Orffs"Carmina Burana", bei dem MDR-Sinfonieorchester, MDR-Rundfunkchor undMDR-Kinderchor gemeinsam auf der Bühne standen.Nahezu immer ausgebucht waren zudem die Führungen, in deren Rahmendie Besucher die Spielstätten schon vor Konzertbeginn erkundenkonnten - etwa das Diakonissen-Mutterhaus in Elbingerode oder dieLeuchtenburg in Kahla.Ausblick: MDR-Musiksommer 2020Den 29. MDR-Musiksommer eröffnen MDR-Sinfonieorchester undMDR-Rundfunkchor am 6. Juni im Erfurter Dom. Dort erklingt Beethovens"Missa solemnis" unter der Leitung von Andrew Manze. 2020 kann dasPublikum beim sommerlichen Musikfestival nicht nur 53 Konzerteerleben, sondern auch eine spannende neue Konzertreihe und elf neueSpielstätten entdecken.Der Vorverkauf beginnt am 30.10.2019: MDR-Ticketgalerie (Tel.:(0341) 94 67 66 99, www.mdr-tickets.de).Weitere Informationen: www.mdr-musiksommer.dePressekontakt:MDR KLASSIK, Miriam Ritter, E-Mail: Miriam.Ritter@mdr.deTelefon: (0341) 3 00 87 04Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell