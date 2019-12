Mehr Bedienkomfort für Sky Kunden: Individuelle Jugendschutz-Einstellungen jetzt auch für Sky Q App und Sky Q Mini verfügbar (FOTO)

Unterföhring (ots) -- Das Sky Q Fernseherlebnis wird für Kunden auch in weiterenRäumen noch komfortabler- Jugendschutz nach Sky Q und Sky+ Receiver nun auch auf Sky Q Appund Sky Q Mini nach individuellen Bedürfnissen einstellbar- Sky Q Kunden können aus drei Einstellungsmodi wählen13. Dezember 2019 - Sky Q Kunden, die ihr exklusives Sky Programm in mehrerenRäumen genießen, dürfen sich über ein weiteres Upgrade für ihr Fernseherlebnisfreuen. Die auf dem Sky Q Receiver und dem Sky+ Receiver vor einigen Monatenerfolgreich eingeführte Option, die Jugendschutz-Einstellungen individuell nachpersönlichen Bedürfnissen anzupassen, ist nun auch für die Sky Q Mini Box, sowiefür die Sky Q App auf Apple TV und Samsung Smart TVs verfügbar.Kunden haben die Wahl aus drei verschiedenen Optionen. Im Modus "Standardmäßig"wird die Jugendschutz PIN zu folgenden Zeiten abgefragt: Inhalte ab 12 Jahrenvon 6-20 Uhr, ab 16 Jahren von 6-22 Uhr und ab 18 Jahren von 6-23 Uhr. Mit derEinstellung "Individuell" können Kunden wählen, ab welcher Altersstufe und zuwelchem Zeitpunkt die PIN abgefragt werden soll. Im Modus "Nie" können Kunden,die keine Kinder im Haushalt haben, die PIN-Abfrage für Inhalte mit Freigabe von0 bis 18 Jahren komplett deaktivieren. Ausnahme sind Inhalte auf den Blue MovieKanälen. Sky empfiehlt überdies allen Kunden, die Jugendschutz-PIN regelmäßig zuändern und alle Einstellungen regelmäßig zu überprüfen.Mit dem von der KJM (Kommission für Jugendmedienschutz) positiv bewertetenJugendschutzsystem geht Sky neue Wege im Jugendschutz, und hat im Sommer 2019als erster Anbieter in Deutschland begonnen, hinsichtlich aller gängigenAltersfreigaben personalisierbare Jugendschutz-Einstellungen für linearesFernsehen und On Demand-Inhalte anzubieten. Mit diesem Schritt verbessert Skyden Bedienkomfort für seine Kunden und stellt gleichzeitig sicher, dass dergesetzliche Jugendschutz in vollem Umfang eingehalten und garantiert wird.Die Erweiterung der Funktion auf die Sky Go App ist zu einem späteren Zeitpunktgeplant.Über Sky QSky Q bietet ein völlig neues und integriertes Fernseherlebnis: Lineare TVSender, On Demand, UHD, einzigartigen Zugriff auf Netflix-Inhalte und weitereApps wie Spotify und DAZN, Fortsetzen-, Restart-Funktion und vieles mehr, sei eszuhause oder unterwegs: Mit der Sky Q Mini Box, der Sky Q App und Sky Go ist dasSky Programm jederzeit in weiteren Räumen und mobil verfügbar.Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland,Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport,exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannendenDokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben demfrei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhauseund unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Qbietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serienauf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen KundenSerien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlichkündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München istTeil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern SkyLimited.Pressekontakt:Kontakt für Medien:Andreas StumptnerHead of Product CommunicationsTel: 089/9958 6882Andreas.Stumptner@sky.deKontakt für Fotomaterial:Carolin NoackMail: DL-picture-management-operations@sky.deFotoweb: https://medien.sky.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/33221/4468001OTS: Sky DeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell