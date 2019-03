Mehr Auslandsinvestitionen in Hessen / 193 neue Projekte - USA vor England

Finanztrends Video zu



mehr >

Wiesbaden (ots) - Im internationalen Standortwettbewerb kann sichHessen weiterhin behaupten: Im vergangenen Jahr kamen 193ausländische Firmen neu nach Hessen oder erweiterten hier bestehendeInvestitionen - das waren 20 mehr als im Jahr 2017.Besonders stark legten die Investitionen aus Großbritannien zu,wie Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir am Montag mitteilte. "Hessenprofitiert von der Lage im Herzen Europas, seinerVerkehrsinfrastruktur, seinen Fachkräften, seinen hervorragendenHochschulen, seiner Internationalität und seiner Lebensqualität",sagte der Minister.Die Zahlen hat die landeseigene WirtschaftsfördergesellschaftHessen Trade & Invest GmbH (HTAI) in Kooperation mit den regionalenund lokalen Wirtschaftsförderungen ermittelt. Spitzenreiter mit 54Ansiedlungen blieb 2018 die USA. Großbritannien (29; zuvor 12)verdrängte die Volksrepublik China (22) auf den dritten Platz,gefolgt von Japan (14), Indien und Frankreich (je 11). Die meistenInvestitionen entfielen auf Informations- undKommunikationstechnologie (40) und Finanzdienstleistungen (39).Wichtigste Zielregion war der Raum Frankfurt."Neben den bestehenden 29 Neuansiedlungen oder Erweiterungen ausdem Vereinigten Königreich haben elf weitere internationaleInvestoren den geplanten Brexit als Grund angegeben", informierteAl-Wazir. "Die Hessische Landesregierung bedauert den Brexit alsgroßes Unglück für Europa. Aber sie hat auch unverzüglich reagiertund bei ausländischen Unternehmen für Hessen als neuen Brückenkopf inder EU geworben."HTAI-Geschäftsführer Dr. Rainer Waldschmidt wies darauf hin, dassdie Neuansiedlungen und Erweiterungen seit 2012 - dem Gründungsjahrder HTAI - kontinuierlich zunehmen. "Das ist ein Beleg für dieAttraktivität Hessens, aber auch ein Erfolg der Arbeit des Netzwerksder hessischen Wirtschaftsförderung." In den vergangenen siebenJahren haben die Wirtschaftsförderungen in Hessen insgesamt 948ausländische Investitionsprojekte begleitet. Mehr: www.htai.dePressekontakt:Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und WohnenMarco Kreuter, PressesprecherTel. +49 611 815 2021 / presse@wirtschaft.hessen.deHessen Trade & Invest GmbHThorsten Schulte, Leiter der UnternehmenskommunikationTel. +49 611 95017 8114 / presse@htai.deOriginal-Content von: Hessen Trade & Invest GmbH, übermittelt durch news aktuell