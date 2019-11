Mehr Arbeitsplätze und Wohlstand durch die Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Luftfahrtbranche

Berlin (ots) - Die internationale Luftverkehrsvereinigung IATA veröffentlichteeine neue Studie, der zufolge ein konkurrenzfähigerer deutscherLuftverkehrssektor das nationale BIP bis zum Jahr 2037 um 49 Mrd. Euro steigernund 400 000 neue Arbeitsplätze schaffen könnte.Die Studie "German Air Transport Regulatory Competitiveness Indicators"empfiehlt Deutschland folgende Maßnahmen, um von einer optimalenwirtschaftlichen und sozialen Entwicklung zu profitieren:- Abschaffung der Luftverkehrssteuer, die die Reisekosten inDeutschland künstlich in die Höhe treibt und die deutsche Luftfahrtbenachteiligt.- Verbesserung der Kapazität und Effizienz derLuftverkehrsinfrastruktur, sowohl in der Luft als auch am Boden.- Steigerung der Kosteneffizienz der Flugsicherungsdienste durch dieFörderung der Schaffung eines einheitlichen europäischen Luftraums(Single European Sky, SES) und die Einführung kosteneffizienterStrukturen mittels Automatisierung, der Überwachung des Luftverkehrsaus der Ferne (Remote-Tower-Konzept) und Ausschreibungsverfahren fürTower-Services.- Förderung der Einführung innovativer Technologien fürGrenzsicherheit und Zoll.- Einführung einer nationalen Luftraumstrategie in Absprache mit denNutzern, um die Kapazität und Effizienz des Luftraums zu verbessern.Der Luftverkehr leistet bereits heute einen bedeutenden Beitrag zur deutschenWirtschaft. Die Branche gewährleistet 1,1 Millionen Menschen einen Arbeitsplatzund trägt 77,8 Mrd. Euro zur Wirtschaft bei, was ungefähr 2,5 % des deutschenBruttoinlandsprodukts entspricht. Wenn die Regierung die Wettbewerbsfähigkeitder Luftfahrtbranche auf ihre Agenda setzt, können bis zum Jahr 2037 400 000weitere Arbeitsplätze geschaffen und ein zusätzliches BIP von 49 Mrd. EURgeneriert werden. Wird hingegen die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Luftfahrtnicht verbessert, werden 200 000 Arbeitsplätze verloren gehen.Ein weiterer Schwerpunkt im Zusammenhang mit der Luftfahrt ist die Umwelt.Regierungen aus aller Welt sind übereingekommen, das System zur Verrechnung undReduzierung von Kohlenstoffdioxid für die internationale Luftfahrt (CORSIA)einzuführen, das die Branche dabei unterstützen wird, um ab 2020 einCO2-neutrales Wachstum zu erreichen. Außerdem hatte sich die Brancheverpflichtet, die Kohlenstoffemissionen bis zum Jahr 2015 auf die Hälfte derWerte von 2005 zu reduzieren, im Einklang mit den Zielen des PariserKlimaabkommens. Es wurden bereits Fortschritte gemacht: Seit 1990 sind dieCO2-Emissionen je Passagier um die Hälfte zurückgegangen. Um das Ziel für 2050zu erreichen, sind bedeutende Investitionen in erneuerbare Flugtreibstoffe undneue Hybrid-/Elektrotechnologien notwendig. Deutschland ist bestrebt, in punctoNachhaltigkeit eine Vorreiterrolle zu spielen, und somit ein idealer Kandidat,um diese Initiativen zu fördern und weiterhin beim Klimaschutz eine führendeRolle einzunehmen. Das wiederum wird neue wirtschaftliche Möglichkeiten mit sichbringen."Deutschland ist der zweitgrößte Luftfahrtmarkt Europas. Ein starkes Programmzur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Luftfahrtindustrie wird die bereitsbedeutenden wirtschaftlichen und sozialen Vorteile des Landes noch steigern. Umdies jedoch zu erreichen, muss Deutschland die Reform seines extremineffizienten Flugverkehrskontrollsystems in Angriff nehmen, das Verspätungenfür die Passagiere verursacht und unnötig hohe Kohlenstoffemissionen verursacht.Durch die Einführung der nationalen Luftraumstrategie und die Drosselung derBesteuerung könnte Deutschland durch den Luftverkehr zusätzlichen Wohlstand undArbeitsplätze schaffen. Und wenn diese Maßnahmen von der politischenUnterstützung erneuerbarer Flugtreibstoffe und der Hybrid-/Elektrotechnologiebegleitet werden, werden die CO2-Emissionen zusätzlich reduziert werden können",so Rafael Schvartzman, IATA-Vizepräsident für Europa.Zum Hintergrund:- Die IATA (International Air Transport Association) repräsentiertrund 290 Fluggesellschaften, die 82 % des internationalenLuftverkehrs abdecken.- Auf unserer Website https://twitter.com/iata finden Sieverschiedene Ankündigungen, Positionen zu Strategien und anderenützliche Brancheninformationen.- Den Bericht "German Air Transport Regulatory CompetitivenessIndicators" finden Sie unter dem folgenden Link:http://ots.de/yNJydNPressekontakt:UnternehmenskommunikationTel: +41 22 770 2967E-Mail: corpcomms@iata.orgOriginal-Content von: IATA - International Air Transport Association, übermittelt durch news aktuell