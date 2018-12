Meghan Markle und ein süßer Nager: ProSieben blickt am Mittwoch zur Prime-Time auf die größten Stars des Jahres 2018 (FOTO)

Unterföhring (ots) -Die Tränen-Hochzeit des Jahres von Prinz Harry und Meghan Markle, derKometen-Aufstieg der jüngsten Selfmade-Milliardärin der Welt und einduschender Nager, der das Netz im Sturm erobert: Annemarie Carpendaleund Viviane Geppert zeigen in "red. 2018 - Der große Jahresrückblickder Stars" am Mittwoch, 19. Dezember 2018, um 20:15 Uhr auf ProSiebendiese und viele weitere glamouröse, berührende und unterhaltsamePromigeschichten, die 2018 die Welt bewegten und erzählen, wie es mitihnen weiter ging."red. 2018 - Der große Jahresrückblick der Stars" mit AnnemarieCarpendale und Viviane Geppert am Mittwoch, 19. Dezember 2018, um20:15 Uhr auf ProSiebenBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR - Factual & SportsEva GradlTel. +49 89 9507-1127Eva.Gradl@ProSiebenSat1.comBildredaktionClarissa SchreinerTel. +49 89 9507-1191Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell